Короткочасні дощі практично всюди: якою буде погода в Україні 18 травня

14:50 17.05.2026 Нд
1 хв
Де буде до +25, а де трохи свіжіше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 18 травня (Getty Images)

В Україні завтра, 18 травня, практично всюди прогнозуються короткочасні дощі, подекуди з грозами. Повітря максимально прогріється до +25°С.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Понеділок розпочнеться в Україні досить теплою погодою з температурою повітря +20...+24 градуси.

Свіжіше буде трохи на заході, +18...+20, а найвищою очікується температура повітря на Луганщині, Харківщині та Сумщині, вдень +22...+25 градусів.

Короткочасні дощі, подекуди з грозами, практично повсюди, хіба окрім північного сходу України.

Фото: карта погоди в Україні на 18 травня (facebook.com/UkrHMC)

У Києві в понеділок передбачається дощ, можлива гроза, вдень близько +20 градусів.

"Надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються господарювати - травень таке любить", - додала Діденко.

Нагадаємо, початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

