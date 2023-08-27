Короткочасні дощі з грозою і спека: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 27 серпня, очікується спекотною. У низці областей можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що сьогодні вдень у західних та південних областях місцями пройде короткочасний дощ з грозою. На решті теорій буде сухо, опадів не очікується.

Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вдень буде у межах +29 +34 градуси. У південно-західних областях прогнозується спека до +36 градусів.

Вночі температура опуститься до +16 +21. На узбережжі морів буде до +24 вночі.

Погода у Києві

У столиці сьогодні місцями хмарно. Очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +30 +32 градуси, а вночі до +20 градусів.

Температурні рекорди у світі

Цього літа у Європі та США фіксують аномальну спеку, але вчені з різних країн припускають, що може бути ще спекотніше через неконтрольовані зміни клімату.

Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.

На Гаваях через небачені раніше пожежі загинуло понад сотню людей. Влада припускає, що жертв може бути набагато більше, оскільки наслідки стихії досі ліквідовують.

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