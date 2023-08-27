Кратковременные дожди с грозой и жара: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине сегодня, 27 августа, ожидается жаркой. В ряде областей возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что днем в западных и южных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальных теориях будет сухо, осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха днем будет в пределах +29 +34 градуса. В юго-западных областях прогнозируется жара до +36 градусов.
Ночью температура опустится до +16 +21. На побережье морей будет до +24 ночью.
Погода в Киеве
В столице сегодня местами облачно. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Столбики термометров днем в Киеве покажут +30 +32 градуса, а ночью до +20 градусов.
Температурные рекорды в мире
Этим летом в Европе и США фиксируют аномальную жару, но ученые из разных стран предполагают, что может быть еще жарче из-за неконтролируемых изменений климата.
Аномальная температура вызвала масштабные пожары в Греции, на границе Испании и Франции, в Италии и Алжире.
На Гавайях из-за невиданных ранее пожаров погибли более сотни человек. Власти предполагают, что жертв может быть гораздо больше, поскольку последствия стихии до сих пор ликвидируют.
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