Короткочасні дощі з грозами та до +28: прогноз погоди в Україні на завтра
У середу, 29 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.
За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями.
Вночі на півдні країни, у Вінницькій області та Прикарпатті, а вдень в Україні, крім більшості північних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а у західних областях +9 +14. Вдень температура повітря прогріється до +23 +28 градусів, а на півдні, південному-заході та у Кіровоградській області до +19 +24. При цьому на високогір'ї Карпат очікується +13 +18 градусів.
Погода у столичному регіоні
У Києві та області 29 травня буде хмарно з проясненнями.Вночі опадів не прогнозується, проте вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Київській області становитиме вночі +12 +17 градусів, а вдень +23 +28.
При цьому у Києві буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +15 +17 градусів, а вдень +24 +26.
Погода в Україні
28 травня Україну може накрити хмара пилу з пустельних районів Середньої Азії. Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та слабко виражені "брудні" дощі.
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