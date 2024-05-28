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Короткочасні дощі з грозами та до +28: прогноз погоди в Україні на завтра

Вівторок 28 травня 2024 15:58
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Короткочасні дощі з грозами та до +28: прогноз погоди в Україні на завтра Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 29 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно з проясненнями.

Вночі на півдні країни, у Вінницькій області та Прикарпатті, а вдень в Україні, крім більшості північних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12 +17 градусів, а у західних областях +9 +14. Вдень температура повітря прогріється до +23 +28 градусів, а на півдні, південному-заході та у Кіровоградській області до +19 +24. При цьому на високогір'ї Карпат очікується +13 +18 градусів.

Короткочасні дощі з грозами та до +28: прогноз погоди в Україні на завтра

Погода у столичному регіоні

У Києві та області 29 травня буде хмарно з проясненнями.Вночі опадів не прогнозується, проте вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря у Київській області становитиме вночі +12 +17 градусів, а вдень +23 +28.

При цьому у Києві буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме +15 +17 градусів, а вдень +24 +26.

Погода в Україні

28 травня Україну може накрити хмара пилу з пустельних районів Середньої Азії. Це може спричинити помутніння неба, незначне погіршення видимості та слабко виражені "брудні" дощі.

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