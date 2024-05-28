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Кратковременные дожди с грозами и до +28: прогноз погоды в Украине на завтра

Вторник 28 мая 2024 15:58
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Кратковременные дожди с грозами и до +28: прогноз погоды в Украине на завтра Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 29 мая, в Украине ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью на юге страны, в Винницкой области и Прикарпатье, а днем в Украине, кроме большинства северных областей, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12 +17 градусов, а в западных областях +9 +14. Днем температура воздуха прогреется до +23 +28 градусов, а на юге, юго-западе и в Кировоградской области до +19 +24. При этом на высокогорье Карпат ожидается +13 +18 градусов.

Кратковременные дожди с грозами и до +28: прогноз погоды в Украине на завтра

Погода в столичном регионе

В Киеве и области 29 мая будет облачно с прояснениями. ночью осадков не прогнозируется, однако днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в Киевской области составит ночью +12 +17 градусов, а днем +23 +28.

При этом в Киеве будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +15 +17 градусов, а днем +24 +26.

Погода в Украине

28 мая Украину может накрыть облако пыли из пустынных районов Средней Азии. Это может повлечь за собой помутнение неба, незначительное ухудшение видимости и слабо выраженные "грязные" дожди.

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