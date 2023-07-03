Короткочасні дощі на більшості територій України та спека: прогноз погоди на сьогодні
В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі й грози.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.Температура вночі 14-19, вдень 25-30; в Карпатах вночі 9-14, вдень 18-23", - пише пресслужба.
Температура:
- на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +24 до +28 вдень;
- на півночі коливатиметься від +16 до +18 вночі й від +26 до +28 вдень;
- на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +27 до +30 вдень;
- на сході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +27 до +30 вдень.
Фото: прогноз погоди на 3 липня (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві
Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +26 до +28 градусів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Землю в липні накриють дві магнітних бурі, проте їхній вплив чи не кожен може відчути на собі.
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