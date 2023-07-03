Короткочасні дощі на більшості територій України та спека: прогноз погоди на сьогодні

В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі й грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, подекуди грози . Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +26 до +28 градусів.

"Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.Температура вночі 14-19, вдень 25-30; в Карпатах вночі 9-14, вдень 18-23", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Землю в липні накриють дві магнітних бурі, проте їхній вплив чи не кожен може відчути на собі.

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