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Короткочасні дощі на більшості територій України та спека: прогноз погоди на сьогодні

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Понеділок 03 липня 2023 07:00
Короткочасні дощі на більшості територій України та спека: прогноз погоди на сьогодні Фото: прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, крім південно-східних та північно-західних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі й грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Вітер північно-західний (на півдні та сході країни південно-західний), 5-10 м/с.Температура вночі 14-19, вдень 25-30; в Карпатах вночі 9-14, вдень 18-23", - пише пресслужба.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +14 до +17 вночі й від +24 до +28 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +16 до +18 вночі й від +26 до +28 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +27 до +30 вдень;
  • на сході коливатиметься від +16 до +19 вночі й від +27 до +30 вдень.

Короткочасні дощі на більшості територій України та спека: прогноз погоди на сьогодні

Фото: прогноз погоди на 3 липня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Температура повітря вночі складатиме від +17 до +19, а вдень - від +26 до +28 градусів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Землю в липні накриють дві магнітних бурі, проте їхній вплив чи не кожен може відчути на собі.

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