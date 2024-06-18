Короткочасна спека перед похолоданням: синоптик дала прогноз погоди на завтра

В Україні завтра протягом дня очікується +28 +32 градуси, на півдні до +34 градусів. При цьому опадів не прогнозується.

Проте у Чернігівській, Сумській областях та на Волині очікуються невеликі короткочасні дощі.

"А 20-го червня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, тому на заході, півночі, а також на Вінниччині та Черкащині температура повітря знизиться до +20 +25 градусів, а в північних районах Чернігівщини та Сумщини навіть до +18 +22 градусів", - заявила синоптик.

При цьому вона додала, що зниження температури повітря у четвер супроводжуватиметься дощами та грозами. Проте схід, південь та значна частина центральних областей ще залишаться і в середу, і в четвер серед сонця та спеки.

Погода в Києві

У Києві 19 червня очікується суха сонячна спекотна погода з температурою повітря +28 +30 градусів.

А вже в четвер, 20 червня, через візит холодного атмосферного фронту в столиці посвіжіє до +20 +23 градусів. Також передбачається короткочасний дощ із грозою.