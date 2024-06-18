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Кратковременная жара перед похолоданием: синоптик дала прогноз погоды на завтра

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине завтра, 19 июня, будет жарко. Температура воздуха местами поднимется до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Telegram.

В Украине завтра в течение дня ожидается +28 +32 градуса, на юге до +34 градусов. При этом осадков не прогнозируется. 

Однако в Черниговской, Сумской областях и на Волыни ожидаются небольшие кратковременные дожди. 

"А 20-го июня в Украину приедет холодный атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура воздуха снизится до +20 +25 градусов, а в северных районах Черниговской и Сумской областей даже до +18 +22 градусов", - заявила синоптик. 

При этом она добавила, что снижение температуры воздуха в четверг будет сопровождаться дождями и грозами. Однако восток, юг и значительная часть центральных областей еще останутся и в среду, и в четверг среди солнца и жары.

Погода в Киеве

В Киеве 19 июня ожидается сухая солнечная жаркая погода с температурой воздуха +28 +30 градусов.

А уже в четверг, 20 июня, из-за визита холодного атмосферного фронта в столице посвежеет до +20 +23 градусов. Также предполагается кратковременный дождь с грозой.

О погоде на эту рабочую неделю в Украине – читайте в РБК-Украина.

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Погода в Украине