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Короткий срок годности и нехватка складов. Бедные страны отказались от 100 млн доз вакцин, - UNICEF

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Четверг 13 января 2022 16:53
Короткий срок годности и нехватка складов. Бедные страны отказались от 100 млн доз вакцин, - UNICEF Фото: страны с низкими доходами отказываются от вакцин (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Из-за короткого срока годности препаратов и нехватки складских помещений страны с низким уровнем дохода отказываются от жизненно важных вакцин против коронавируса. Уже отменили 100 миллионов доз, которые доставляли в рамках глобальной инициативы Covax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Только в декабре было отклонено более 100 миллионов доз", - заявила директор отдела снабжения агентства ООН ЮНИСЕФ Этлева Кадилли.

По ее словам, основной причиной отказа стала поставка доз с коротким сроком хранения. Она подчеркнула, что страны также были вынуждены откладывать поставки, потому что они не в состоянии хранить их должным образом, ссылаясь на нехватку холодильников для вакцин.

Данные ЮНИСЕФ о поставках и использовании доставленных вакцин показывают, что 681 миллион отгруженных доз в настоящее время не используются примерно в 90 странах с низким уровнем дохода по всему миру. Кроме того, более 30 стран, включая Демократическую Республику Конго и Нигерию, до сих пор использовали менее половины полученных доз.

Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения.

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