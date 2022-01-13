Короткий срок годности и нехватка складов. Бедные страны отказались от 100 млн доз вакцин, - UNICEF

Из-за короткого срока годности препаратов и нехватки складских помещений страны с низким уровнем дохода отказываются от жизненно важных вакцин против коронавируса. Уже отменили 100 миллионов доз, которые доставляли в рамках глобальной инициативы Covax.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Только в декабре было отклонено более 100 миллионов доз", - заявила директор отдела снабжения агентства ООН ЮНИСЕФ Этлева Кадилли.

По ее словам, основной причиной отказа стала поставка доз с коротким сроком хранения. Она подчеркнула, что страны также были вынуждены откладывать поставки, потому что они не в состоянии хранить их должным образом, ссылаясь на нехватку холодильников для вакцин.

Данные ЮНИСЕФ о поставках и использовании доставленных вакцин показывают, что 681 миллион отгруженных доз в настоящее время не используются примерно в 90 странах с низким уровнем дохода по всему миру. Кроме того, более 30 стран, включая Демократическую Республику Конго и Нигерию, до сих пор использовали менее половины полученных доз.