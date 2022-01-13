Гендиректор ВОЗ: 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.
"Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения", - заявил он.
При этом гендиректор ВОЗ отметил, что организация столкнулась не некоторыми препятствиями, в связи с чем вакцинация населения проходила не в том темпе, на который рассчитывали ранее.
"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года", - отметил Гебрейесус.
По его словам, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.
"Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", - резюмировал руководитель ВОЗ.
Напомним, в Украине получили бустерную дозу вакцины уже 56 178 граждан. В общем вчера прошли иммунизацию более 102 тысячи.
От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу - 14 909 166 человек, две дозы - 14 152 238, дополнительную дозу - 8 088, а бустерную - 56 178 человек.