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Гендиректор ВОЗ: 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19

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Четверг 13 января 2022 11:38
Гендиректор ВОЗ: 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 Фото: гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения", - заявил он.

При этом гендиректор ВОЗ отметил, что организация столкнулась не некоторыми препятствиями, в связи с чем вакцинация населения проходила не в том темпе, на который рассчитывали ранее.

"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года", - отметил Гебрейесус.

По его словам, более 85% населения стран Африки еще не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19.

"Мы не сможем положить конец острой фазе пандемии, если не ликвидируем этот разрыв", - резюмировал руководитель ВОЗ.

Напомним, в Украине получили бустерную дозу вакцины уже 56 178 граждан. В общем вчера прошли иммунизацию более 102 тысячи.

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 909 168 человек, из них получили первую дозу - 14 909 166 человек, две дозы - 14 152 238, дополнительную дозу - 8 088, а бустерную - 56 178 человек.

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