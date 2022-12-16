У Коростені зафіксували "приліт". Місто відключено від електромережі

У п'ятницю, 16 грудня, одна з ракет окупантів, випущених під час масованої атаки по Україні, впала в Коростені (Житомирська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Володимира Москаленка.

"Наші енергетики ведуть роботи. Але я не виключаю, що цей процес продовжиться далі. Тому треба бути готовим до того, що у нас довго не буде світла", - додав очільник міста.

За його словами, наразі відключені всі електромережі.

"Я хочу вас проінформувати. На жаль, на території нашої громади зафіксовано влучання російської ракети", - розповів він.

Як повідомлялося, під час масованої атаки по Україні у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову вдарили по енергетиці України. Відбуваються аварійні відключення світла.

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