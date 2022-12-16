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В Коростене зафиксировали "прилет". Город отключен от электросети

Фото: в Коростене зафиксировали "прилет" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 16 декабря, одна из ракет оккупантов выпущенных во время массированной атаки по Украине, упала в Коростене (Житомирская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Владимира Москаленко.

"Я хочу вас проинформировать. К сожалению, на территории нашего общества зафиксировано попадание российской ракеты", - рассказал он.

По его словам, в настоящее время отключены все электросети.

"Наши энергетики ведут работы. Но я не исключаю, что этот процесс продолжится дальше. Поэтому нужно быть готовым к тому, что у нас долго не будет света", - добавил глава города.

Как сообщалось, во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.

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Житомир