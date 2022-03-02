В Коростене оккупанты обстреляли с воздуха телевышку и блокопсты: есть погибшие и раненные
В городе Коростень Житомирской области российские оккупанты обстреляли с воздуха телевышку и блокпосты. Атака началась около 15:00 сегодня, 2 марта.
Об этом сообщила заместитель Коростенского городского главы Наталья Чижевская в Facebook.
По ее словам, удар припал на телебашню КоростеньМЕДІА и блокпост. Есть погибшие и раненные.
Сначала местные власти сообщали, что на блокпосту погибли два человека и 5 ранены.
Позже главный врач городской больницы уже рассказал о четырех погибших...
Заметим, что продолжительность комендантского часа в Коростенском районе и всей Житомирской области - с 22:00 до 6:00.
В это время запрещено передвижение по улицам населенных пунктов области. У лиц, находящихся на улице в запрещенное время, будут проверять документы, чтобы определиться с обоснованностью причин пребывания на улице во время комендантского часа.
Контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.
Ранее оккупанты обстреляли перентальный центр в Житомере.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!