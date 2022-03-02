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У Коростені окупанти обстріляли з повітря телевежу і блокопсти: є загиблі і поранені

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Коростень, Середа 02 березня 2022 18:16
У Коростені окупанти обстріляли з повітря телевежу і блокопсти: є загиблі і поранені Фото: Житомир і Кростень піддався бомбардуванню при російському авіанальоті (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ольвія Агаркова

У місті Коростень Житомирської області обстріляли з повітря телевежу і блокпости. Обстріли почалися близько 15.00 сьогодні, 2 березня.

Про це повідомляє заступник Коростенського міського голови Наталія Чижевська в Facebook.

За її словами, удар припав на телевежу КоростеньМЕДІА і блокпост. Є загиблі та поранені.

Спочатку місцева влада повідомляла, що на блокпосту загинули двоє людей і 5 поранені.

Пізніше головний лікар міської лікарні вже розповів про чотирьох загиблих...

Зауважимо, що тривалість комендантської години у Коростенському районі та у всій Житомирській області - з 22:00 до 6:00.

У цей час заборонено пересування вулицями населених пунктів області. У осіб, які знаходитимуться на вулиці у заборонений час, будуть перевіряти документи, аби визначитися з обґрунтованістю причин перебування на вулиці під час комендантської години.

Контролюють дотримання комендантської години поліцейські та військові.

Раніше окупанти обстріляли перентальний центр в Житомир.

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