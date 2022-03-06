На Коростень оккупанты сбросили 300-килограммовую бомбу, которая не взорвалась

Чиновник рассказал, что обстрел частного сектора в городе произошел около двух часов ночи.

"Мы сейчас отселили людей из того микрорайона, и пиротехники занимаются тем, чтобы ее обезвредить, забрать и вывезти", - сказал он.

По словам мэра, если бы эта бомба взорвалась рядом с многоквартирными домами, то жертв было бы гораздо больше.

Москаленко рассказал, что оккупант бросал бомбы на частные застройки, где дома еще старого Коростеня.

Разрушения, по его словам колоссальные. Глубина воронки от бомбы - семь метров шириной и 10 метров глубиной.

Известно о погибшем пожилом мужчине и 4 травмированных, среди них ребенок. Мальчик, которому 2,7 лет, в тяжелом состоянии, ему оторвало ногу.