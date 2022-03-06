На Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула

Під час обстрілу Коростеня Житомирської області 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула. Якби це сталося, втрат серед мирного населення було б значно більше.
Про це заявив мер Коростеня Володимир Москаленко під час телемарафону.
Чиновник розповів, що обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.
"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.
За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.
Москаленко розповів, що окупант кидав бомби на приватні забудови, де будинки ще старого Коростеня.
Руйнування, за його словами колосальні. Глибина воронки від бомби - сім метрів завширшки та 10 метрів завглибшки.
Відомо про загиблого літнього чоловіка та 4 травмованих, серед них дитина. Хлопчик, якому 2,7 років, у тяжкому стані, йому відірвало ногу.
Зазначимо, що через обстріли Житомирської області затримується потяг Київ-Рахів, решту пустять в обхід небезпечної ділянки.
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