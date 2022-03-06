RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Коростень окупанти скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула

Автор: Світлана Мащенко

Під час обстрілу Коростеня Житомирської області 6 березня на місто скинули 300-кілограмову бомбу, яка не вибухнула. Якби це сталося, втрат серед мирного населення було б значно більше.

Про це заявив мер Коростеня Володимир Москаленко під час телемарафону.

Чиновник розповів, що обстріл приватного сектору в місті стався близько другої години ночі.

"Ми зараз відселили людей з того мікрорайону, і піротехніки займаються тим, щоб її знешкодити, забрати та вивезти", - сказав він.

За словами мера, якби ця бомба вибухнула поряд з багатоквартирними будинками, то жертв було б набагато більше.

Москаленко розповів, що окупант кидав бомби на приватні забудови, де будинки ще старого Коростеня.

Руйнування, за його словами колосальні. Глибина воронки від бомби - сім метрів завширшки та 10 метрів завглибшки.

Відомо про загиблого літнього чоловіка та 4 травмованих, серед них дитина. Хлопчик, якому 2,7 років, у тяжкому стані, йому відірвало ногу.

Зазначимо, що через обстріли Житомирської області затримується потяг Київ-Рахів, решту пустять в обхід небезпечної ділянки.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News