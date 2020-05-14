Коронавирусом в Украине заболели уже 28 пограничников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Сейчас под наблюдением медиков находится около 200 пограничников

Сейчас в Украине коронавирусной инфекцией заразились уже 28 сотрудников Государственной пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, за минувшие сутки коронавирус был подтвержден еще у одного военнослужащего в Одесском регионе, который сейчас находится на стационарном лечении в медицинском учреждении ведомства. Кроме того, вчера в одном из пограничных подразделений Одесского региона, медицинские работники провели забор материалов и массово протестовали военнослужащих на коронавирус. Результаты тестов ожидаются.

Как отмечается, из общего количества зараженных коронавирусом работников Госпогранслужбы, пятеро человек выздоровели. Еще 23 человека продолжают лечение. Всего под наблюдением медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными.

Напомним, в Вооруженных силах Украины за минувшие сутки, 13 мая, подтвердили восемь новых случаев коронавируса COVID-19. Среди новых пациентов двое были госпитализированы в больницу, остальные шесть - проходят лечение дома под наблюдением медиков.

Автор: Андрей Козловский