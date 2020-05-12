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Коронавирусом в Канаде заразились более 70 тыс. человек

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 22:06
Коронавирусом в Канаде заразились более 70 тыс. человек
Иллюстративное фото (flickr)

С начала эпидемии от вируса умерли более 5 тыс. человек

Число инфицированных коронавирусом в Канаде превысило 70 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CTV News.

С начала мая число ежедневных случаев в стране уменьшается. Исключением стало 3 мая, в этот день зафиксировали рекордное число пациентов с COVID - 2 760 человек.

На протяжение последней недели ежедневное число новых случаев уменьшается на 20-30 человек. За последние сутки коронавирус выявили у 1 118 канадцев, тогда как 11 мая сообщалось об 1 133 случаях инфицирования. Всего в стране зарегистрировано 71 099 случаев заболевания COVID-19. Почти половина больных выздоровели. Таких пациентов в Канаде 33,7 тыс.

По состоянию на 12 мая, в Канаде от коронавируса скончалось 5 167 человек. Кривая смертности уже длительное время то падает, то возрастает. За сутки умерли 174 человека, тогда как вчера и позавчера сообщалось о 123 и 177 смертях соответственно.

Сегодня Национальный исследовательский центр Канады сообщил о начале сотрудничества с китайской CanSino Biologics Inc, одной из немногих компаний в мире, где вакцина от коронавируса уже проходит клинические испытания.

Также ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.

Теги Новости Украины КанадаКоронавирус
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