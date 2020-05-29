Кризис в Латинской Америке: без еды могут остаться 14 млн человек

Фото: коронавирус (freepik.com)

Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению

Из-за пандемии коронавируса в Латинской Америке, которая названа новым эпицентром заболеваемости, около 14 млн людей могут остаться без еды. Это число в четыре раза выше чем было в 2019 году.

Об этом сообщает The Washington Post.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что от пандемии в мире более всех пострадает Латинская Америка, так как число голодающих может вырасти до 14 млн. В 2019 году там от недоедания страдало 3,4 млн людей. В ООН опасаются, что к концу года всего в мире это количество может вырасти на 130 млн человек.

Однако в ООН учитывают только те 11 стран, где работают представители организации. К примеру в Венесуэле, где в 2019 году голодало около 9 млн людей, официального присутствия ООН нет. Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению, включив те слои населения, которые обычно не считаются нуждающимися.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже назвали Латинскую Америку новым центром пандемии коронавируса. Так, Бразилия по количеству заражений коронавирусом обогнала США.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения новый эпицентр коронавируса сейчас находится в Южной и Северной Америке.

Также ранее сообщалось, что ООН хочет увеличить помощь развивающимся странам из-за пандемии.

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Автор: Андрей Козловский