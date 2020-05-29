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Криза в Латинській Америці: без їжі можуть залишитися 14 млн осіб

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 09:20
Криза в Латинській Америці: без їжі можуть залишитися 14 млн осіб
Фото: коронавірус (freepik.com)

Експерти ООН закликають держави регіону розширити гуманітарну допомогу населенню

Через пандемію коронавірусу в Латинській Америці, яка названа новим епіцентром захворюваності, близько 14 млн людей можуть залишитися без їжі. Це число в чотири рази вище, ніж було в 2019 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Всесвітньої продовольчої програми ООН вважають, що від пандемії в світі більше постраждає Латинська Америка, оскільки кількість голодуючих може зрости до 14 млн. У 2019 році там страждало від недоїдання 3,4 млн людей. В ООН побоюються, що до кінця року всього у світі ця кількість може зрости на 130 млн осіб.

Проте в ООН враховують тільки 11 країн, де працюють представники організації. Наприклад, у Венесуелі, де у 2019 році голодувало близько 9 млн людей, офіційного присутності ООН немає. Експерти ООН закликають держави регіону розширити гуманітарну допомогу населенню, включивши ті верстви населення, які зазвичай не вважаються такими, що потребують.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я вже назвали Латинську Америку новим центром пандемії коронавірусу. Так, Бразилія за кількістю заражень коронавірусом обігнала США.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я новий епіцентр коронавірусу зараз знаходиться в Південній і Північній Америці.

Також раніше повідомлялося, що ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ООНСполучені Штати АмерикиголодКоронавірус
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