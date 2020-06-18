От коронавируса умер начальник Львовского военного госпиталя

Фото: Иван Гайда (vmkczr.lviv.ua)

Полковник медицинской службы ВСУ умер от осложнений, вызванных COVID-19

Скончался начальник Военно-медицинского клинического центра западного региона Иван Гайда. Причиной его смерти стал коронавирус.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, Гайда умер от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом неизвестно, когда именно инфицировался руководитель госпиталя.

"Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким", - написал в Facebook Садовый.

В командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть Гайды, не уточнив ее причину.

Із сумом повідомляємо, що сьогодні пішов із життя наш колега, начальник Військово-медичного клінічного центру Західного... Опубліковано Командування Медичних сил Збройних Сил України Четвер, 18 червня 2020 р.

Иван Гайда с 2002 года работал на должности заместителя руководителя Центра. Возглавил госпиталь в январе 2010 года.

Напомним, в мае коронавирус стал причиной смерти известного украинского онколога и онкохирурга, заведующего диспансерным отделом Прикарпатского клинического онкоцентра Игоря Закалы.

Также сообщалось, что от коронавируса умер депутат сельского совета в Черновицкой области.

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Автор: Роман Калиниченко