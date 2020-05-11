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В Черновицкой области от коронавируса умер депутат сельсовета

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 11:52
В Черновицкой области от коронавируса умер депутат сельсовета
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутат имел хронические заболевания, течение которых ухудшил коронавирус

В Черновицкой области от коронавирусной болезни скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Об этом сообщает Заставненская районная государственная администрация на странице в Facebook.

Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

В Черновицкой области от коронавируса умер депутат сельсовета

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважаемого, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя с. Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что больше всего новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Киеве, Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

Теги Новости Украины сельсоветЧерновицкая областьКоронавирус
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