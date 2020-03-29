Від коронавірусу помер екс-заступник глави Київської ОДА Міщенко

Фото: Олег Міщенко (facebook.com / lev.partskhaladz1)

Міщенко помер у неділю, 29 березня

Колишній заступник голови Київської обласної державної адміністрації Олег Міщенко помер від коронавірусу у неділю, 29 березня. Про це повідомив президент "Конфедерації будівельників України" Лев Парцхаладзе на сторінці в Facebook.

За словами Парцхаладзе, у Міщенка, який був членом Ради директорів будівельників України, минулого тижня діагностували коронавірус. Сьогодні екс-заступник голови Київської ОДА помер у лікарні.

"Він цілий тиждень боровся за життя. Але, складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє", - написав Парцхаладзе.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що коронавірусом заразився Геннадій Фукс - депутат Запорізької обласної ради. Зараз хворий на коронавірус депутат перебуває в лікарні, де проходить курс лікування.

Крім того, вчора про захворювання на COVID-19 повідомила народна депутатка Ганна Скороход. Вона розповіла, що зараження коронавірусом у неї виявили після появи одного з симптомів - у депутатки зникло відчуття запаху.

Окрім Скороход, коронавірус вже діагностували у трьох народних депутатів - Сергія Шахова, Сергія Рудика та Руслана Горбенка. Найпершим на коронавірус захворів депутат Шахов, а у Горбенка коронавірус виявили лише з другої спроби.