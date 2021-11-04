Не от коронавируса. В Украине запускают вакцинацию в аптеках

Такую инициативу объясняют в том числе и тем, что получить прививку от гриппа, в больницах сейчас стало сложнее, из-за огромных очередей на вакцинацию от коронавируса.

Где можно получить прививку

Вакцинироваться от гриппа можно в одной из пяти аптек Киева, которые принимают участие в пилотном проекте (речь идет о сети аптек АНЦ).

Когда можно привиться

Пилотный проект продлится с 10 по 14 ноября этого года.

Кто может получить прививку и при каких условиях

Получить вакцину от гриппа может каждый совершеннолетний человек, который приобрел вакцину и прошел осмотр у врача. После этого человек может прививаться непосредственно в аптеке.