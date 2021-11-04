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Не от коронавируса. В Украине запускают вакцинацию в аптеках

Автор: Мария Кучерявец

В Украине, в рамках пилотного проекта, будет упрощен доступ граждан к вакцинации от гриппа. Получить прививку взрослый человек сможет непосредственно в аптеке.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на пресс-конференцию "Пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках".

Такую инициативу объясняют в том числе и тем, что получить прививку от гриппа, в больницах сейчас стало сложнее, из-за огромных очередей на вакцинацию от коронавируса.

Где можно получить прививку

Вакцинироваться от гриппа можно в одной из пяти аптек Киева, которые принимают участие в пилотном проекте (речь идет о сети аптек АНЦ).

Когда можно привиться

Пилотный проект продлится с 10 по 14 ноября этого года.

Кто может получить прививку и при каких условиях

Получить вакцину от гриппа может каждый совершеннолетний человек, который приобрел вакцину и прошел осмотр у врача. После этого человек может прививаться непосредственно в аптеке.

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УкраинаВакцинаГрипп