Не від коронавірусу. В Україні запускають вакцинацію в аптеках

Таку ініціативу пояснюють зокрема і тим, що отримати щеплення від грипу, у лікарнях наразі стало складніше, через величезні черги на вакцинацію від коронавірусу.

Де можна отримати щеплення

Вакцинуватися від грипу можна в одній з п'яти аптек Києва, які беруть участь у пілотному проекті (мова йде про мережу аптек АНЦ).

Коли можна щепитися

Пілотний проект триватиме з 10 по 14 листопада цього року.

Хто може отримати щеплення і за яких умов

Отримати вакцину від грипу може кожна повнолітня особа, яка придбала вакцину та пройшла огляд у лікаря. Після цього людина може щепитися безпосередньо в аптеці.