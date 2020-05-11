Від коронавірусу за добу в Україні померло 17 осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також підтвердили ще 416 нових випадків хвороби

Від коронавірусу за останню добу в Україні померло 17 осіб, у 416 тест на COVID-19 показав позитивний результат. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, загальне число інфікованих коронавірусом в Україні станом на 11 травня становить 15 648 осіб. При цьому 408 випадків виявилися летальними.

За добу найбільше нових випадків COVID-19 підтвердили в Києві (66), Чернівецькій (56) та Рівненській областях (52 випадки).

Зазначимо, добою раніше в Україні підтвердили 522 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину, зняття обмежень буде відбуватися в кількох сферах бізнесу і суспільного життя.

Раніше МОЗ опублікував рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину. Для всіх видів бізнесу є ряд основних вимог.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19 в Україні.

Крім цього, за добу в Україну повернулися понад 560 громадян. Всіх відправили на домашню самоізоляцію. Підвищеної температури у прибулих українців не зафіксували.