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Подозрения на коронавирус у двух украинцев не подтвердились, - Минздрав

Новости » Общество     01.03.2020 - 17:18
Подозрения на коронавирус у двух украинцев не подтвердились, - Минздрав
Иллюстративное фото (facebook com airportkiev)

Украинцы вернулись из Италии, где стремительно увеличивается количество инфицированных

Предварительные результаты анализов на коронавирус двух заболевших украинцев, вернувшихся из Италии, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 28 февраля в Центр общественного здоровья Минздрава поступили два сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях люди вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания.

В ведомстве отметили, что предварительные результаты исследования материала, отобранного от заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Отмечается, что образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию.

Напомним, по состоянию на 29 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным Минздрава, у людей, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, второй раз возьмут забор анализов для исследования на присутствие коронавируса. Ни у одного человека в обсервации не выявлены признаки острых вирусных заболеваний.

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