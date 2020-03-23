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Коронавирус вызвал больший экономический шок, чем кризис в 2008, - ОЭСР

Новости » Финансовый кризис 2020     23.03.2020 - 15:28
Коронавирус вызвал больший экономический шок, чем кризис в 2008, - ОЭСР
Фото: Хосе Анхель Гурриа (wikipedia.org)

В ОЭСР спрогнозировали последствия пандемии

Пандемия коронавируса вызвала больший экономический шок, чем глобальный кризис 2008 года. Об этом в интервью BBC заявил генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

По его словам, на сегодня экономический шок уже превысил последствия финансового кризиса. Он также отметил, что многие страны выдают желаемое за действительное заявлениями, что им быстро удастся оправиться от коронавируса. Гурриа подчеркнул, что недавние прогнозы о двукратном сокращении роста мировой экономики до 1,5% выглядят слишком оптимистичными.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - сказал он.

Он также добавил, что на сегодня неизвестно, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей в результате пандемии.

Напомним, ранее сообщалось, что Goldman Sachs прогнозирует мировую рецессию из-за коронавируса. В частности, прогнозируется снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, что будет более сильным падением, чем после финансового кризиса 2008 года.

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