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Goldman Sachs прогнозирует мировую рецессию из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     23.03.2020 - 11:31
Goldman Sachs прогнозирует мировую рецессию из-за коронавируса
Фото: Goldman Sachs (www.goldmansachs.com)

К сокращению мировой экономики приведут меры правительств по борьбе с коронавирусом

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается в сообщении, это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

Goldman Sachs ожидает, что развитые экономики "очень резко сократятся" во втором квартале, включая падение экономической активности в США на 24%. Это в два с половиной раза больше предыдущего послевоенного антирекорда.

Правительства различных стран принимают беспрецедентные меры, чтобы сдержать эпидемию коронавируса. Эти же м еры могут спровоцировать рецессию мировой экономики.

"Коронакризис - или, если быть более точными, ответ на кризис - является физическим (в отличие от финансового) сдерживающим фактором для экономической активности, беспрецедентным в послевоенной истории", - написал инвестбанк клиентам.

Как сообщало РБК-Украина, Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась. По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.

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