Коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вспышка коронавируса в Вишневом произошла в общежитии

Коронавирус в Вишневом выявили у 78 жильцов общежития, среди заболевших есть дети. Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА в Facebook.

Сообщается, что проверка жильцов общежития уже завершена, методом ПЦР-тестирования подтвердили 78 случаев коронавируса. Всего проверили 224 человека, среди заболевших 16 детей и двое работников общежития.

"3 пациента находятся в больнице. Остальные - на самоизоляции по месту жительства. Также обследованы четверо полицейских и одна медицинская сестра. Результаты отрицательные", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная гвардия Украины взяла под охрану общежитие в Вишневом, где зафиксирована вспышка COVID-19.

До этого стало известно, что около 40 жильцов заболели, также зафиксировано два летальных исхода.

За минувшие сутки в Украине заразились еще 578 человек - это стало новым антирекордом. На 23 апреля в стране зафиксировано 7 170 случаев. За время эпидемии умерли 187 человек, а переболели и полностью выздоровели - 504. В Киеве и Черновицкой области число заболевших превысило тысячу человек.