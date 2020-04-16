ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус виник в Уханьський лабораторії, - Fox News

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 08:50
Коронавірус виник в Уханьський лабораторії, - Fox News
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів

Коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Джерела телеканалу повідомляють, що Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни по виявленню та боротьбі з вірусами. Спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані, повідомляє телеканал.

Також джерела Fox News додали, що ситуація з поширенням коронавірусу може стати "найдорощим урядовим прикриттям всіх часів".

Телеканал повідомляє, що на Уханьском ринку, який спочатку вважався місцем походження вірусу, ніколи не продавали кажанів. За допомогою Уханьского ринку Китай намагався відвернути увагу від лабораторії.

Нагадаємо, агентство Associated Press повідомляло, що уряд Китаю приховував інформацію про новий коронавірус впродовж 6 днів.

Раніше повідомлялося, що США починають розслідування обставин появи і поширення коронавірусу з акцентом на те, яку роль у цьому процесі зіграли Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я.

Кількість жертв коронавірусу у світі наближається до 137 тис. Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 16 квітня
Новини України КоронавірусКитайлаборатории
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся