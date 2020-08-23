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К ослаблению карантина не готовы Киев и 15 областей

Украина, Воскресенье 23 августа 2020 16:50
К ослаблению карантина не готовы Киев и 15 областей
Фото: человек в медицинской маске (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Киев не может ослаблять карантин

По состоянию на сегодня, 23 августа, эпидемические показатели завышены в Киеве и 15 областях Украины. Соответственно, эти региона пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.

Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.

Кроме того, антирекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован в Киеве; мэр столицы назвал ситуацию в городе очень непростой и тревожной.

Добавим, 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон; РБК-Украина писало, в какие зоны попали города и районы страны.

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