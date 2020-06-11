Коронавирус в Украине: сразу в 5 областях произошли вспышки

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Количество зараженных превысило 29 тысяч

В стране зафиксирован резкий рост количества новых зараженных коронавирусом за сутки. Минздрав сообщил об очередном антирекорде заболеваемости. Власти продолжают борьбу с пандемией и одновременно вводят ослабления ограничений для спасения экономики. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 11 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 29070 человек

умерли от осложнений инфекции 854 украинца

Киев и 6 областей не ослабляют карантин

полиция оштрафовала Зеленского за нарушение карантина

Минздрав изменил правила выписки заболевших COVID-19

МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 689 человек, умерли 21 больной, выздоровели 372 пациента.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 854 больных, вылечились 13141 из 29070 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (125), Волынской (52), Ровенской (53), Киевской (54), Винницкой (44) областях и Киеве (91). Ни одного случая болезни не выявлено в Полтавской, Луганской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1236 (808 выздоровели)

Волынская обл. – 1266 (330 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 981 (695 выздоровели)

Донецкая обл. – 269 (122 выздоровели)

Житомирская обл. – 992 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1471 (634 выздоровели)

Запорожская обл. – 510 (303 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1649 (992 выздоровели)

Киев – 3 671 ( 1053 выздоровели)

Киевская обл. – 1919 (616 выздоровели)

Кировоградская обл. – 563 (447 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (44 выздоровели)

Львовская обл. – 2 414 (589 выздоровели)

Николаевская обл. – 311 (203 выздоровели)

Одесская обл. – 1045 (421 выздоровел)

Полтавская обл. – 276 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2175 (1164 выздоровели)

Сумская обл. – 203 (159 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1349 (995 выздоровели)

Харьковская обл. – 1374 (657 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (173 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 523 (355 выздоровели)

Черкасская обл. - 506 (348 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 793 ( 1176 выздоровел и )

Черниговская обл. - 341 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Киеве и шести областях новые ослабления карантина не произойдут. По данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко не дотягивают до требуемого показателя инцидентности (менее 12 новых зараженных за сутки на 100 тыс населения) Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также столица. По словам Ляшко, в Минздраве изменили правила выписки пациентов с диагнозом COVID-19. Если ранее для того, чтобы признать пациента выздоровевшим требовалось провести два негативных ПЦР-теста, то сегодня переболевшие коронавирусом определяются при отсутствии симптомов болезни и одном негативном тесте. Ожидается, что после этого количество вылечившихся украинцев вырастет.

В рамках предыдущего этапа ослабления карантина в Киеве открылись 500 детских садиков. Два садика были закрыты на карантин непосредственно перед открытием. "Мы не открываем два садика в Шевченковском районе, которые готовились к работе. Результаты проверки персонала... в одном из садов обнаружили 14 инфицированных работников, во втором саду - одного работника. Эти сады не работали и пока работать не будут", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко.

Полиция составила административный протокол на президента Владимира Зеленского из-за нарушения карантина во время посещения кафе в Хмельницком. Кроме главы государства, штрафы выписаны владельцу заведения и посетителям: главе Офиса президента Андрею Ермаку, его первому заместителю Сергею Трофимову, главному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко, председателю Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрию Габинету и мэру Хмельницкого Александру Симчишину. Всем перечисленным грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения экономики Украины в этом году. По данным специалистов фонда, из-за пандемии коронавируса реальный ВВП страны сократится на 8,2%, безработица вырастет до 12,6%. Кроме того, ожидается уменьшение реальной зарплаты, сокращение на 6 млрд дол резервов и двукратное уменьшение инвестиций до 0,8 млрд долларов. По словам министра финансов Сергея Марченко, падение экономики Украины в этом году будет лучше, чем ожидает МВФ. Правительство оценивает спад экономики в 4,8% реального ВВП.

Последствия пандемии в мире

Европейская комиссия планирует открыть границы Евросоюза с 1 июля. Ограничения должны снимать постепенно. Как заявил вице-президент Комиссии и главы внешнеполитического ведомства блока Жозеп Борелль, рекомендации "учитывают ряд принципов и критериев" и будут "основаны на общем скоординированном подходе государств-членов".

Германия продлила ограничения на поездки за рубеж до 31 августа. Правительство не рекомендует гражданам посещать более 160 стран из-за пандемии коронавируса, Украина в этом числе. Власти допускают, что предостережение может быть снято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации за пределами Евросоюза. При этом правительство отменит пограничный контроль для граждан стран Евросоюза с 15 июня. По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера, они смогут въезжать в страну без необходимости проходить карантин. До 21 июня сохранятся ограничения для граждан Испании, которые прибывают на самолетах.

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Автор: Андрей Павлишин