Коронавирус в Украине: только в одной области нет новых случаев

Эпидемиологическая ситуация обостряется
В стране зафиксирован новый антирекорд заболеваемости за сутки - 753 инфицированных. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, в ряде регионов установили критерии, при достижении которых начнется возвращение к жесткому карантину. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 13 июня - в материале РБК-Украина.
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Статистика заболеваемости в Украине
За сутки в стране заразились коронавирусом 753 человека, умерли 10 больных, выздоровели 409 пациентов.
За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 880 больных, вылечились 13976 из 30506 зараженных.
Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (132), Закарпатской (77), Ровенской (66), Харьковской (56), Винницкой (52) областях и Киеве (72). Ни одного случая болезни не выявлено только в Херсонской области.
Общая статистика по регионам:
Адаптивный карантин в Украине
В стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По данным Минздрава, количество регионов не готовых к ослаблению карантина увеличилось до 10. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях и Киеве.
Власти Киева возобновят карантинные ограничения, если заболеваемость продолжит расти и достигнет 24 больных на 100 тысяч населения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в настоящее время показатель инцидентности составляет 16 новых зараженных на 100 тысяч населения в среднем за неделю. Предполагается, что могут быть введены ограничения в отношении скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.
Власти Львовской области продлили карантин до 19 июня. Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю", - говорится в сообщении облгосадминистрации. Об ужесточении карантина в Житомире сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили", - проинформировал Ляшко.
Президент Владимир Зеленский потребовал установить причины резкого роста заболеваемости в Украине. "Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента. Супруга президента Елена Зеленская заболела коронавирусом. Президент и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные. Где и как заразилась первая леди неизвестно. Офис президента проинформировал о том, что проводится эпидемиологическое расследование. Президент ограничил круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим, он не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева. Зеленский временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.
Миноборазования позволило подросткам с повышенной температурой проходит внешнее независимое оценивание. Для этого выпускникам необходимо предоставить справку от врача о субфебрильной температуре. К внешнему независимому оцениванию (ВНО) смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре. "Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры - ред.) таким детям будет предоставлена возможность зайти в пункт тестирования", - и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
С 15 июня правительство возобновляет работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом. По информации вице-премьер Алексея Резникова, на внеочередном заседании Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Для людей людей, пересекающих админграницу, отменяется обязательная обсервация. В обязательном порядке они должны проходить контроль температуры тела и пересекать КПВВ в защитных масках и перчатках. А также они обязаны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".
Также с 15 июня Украина планирует открыть аэропорты для иностранцев. "С целью возобновления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.
Последствия пандемии в мире
Все страны Евросоюза прошли первую волну коронавируса. Пик заболевания не фиксировался только в Польше и Швеции, передает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. По мнению специалистов, системе здравоохранения государств удалось снизить уровень инфекций на 80%. Как утверждается в отчете организации, заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии. Это связывают с увеличением количества проведенных тестов.
Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения коронавирусом, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев. "По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится", - заявил представитель ВОЗ.
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Автор: Андрей Павлишин