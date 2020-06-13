Коронавирус в Украине: только в одной области нет новых случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эпидемиологическая ситуация обостряется

В стране зафиксирован новый антирекорд заболеваемости за сутки - 753 инфицированных. Эпидемиологическая ситуация ухудшается, в ряде регионов установили критерии, при достижении которых начнется возвращение к жесткому карантину. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 13 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 30506 человек

умерли от осложнений инфекции 880 украинцев

10 регионов не готовы к ослаблению ограничений

в Киеве назвали условие возобновления жесткого карантина в городе

Кабмин разрешил открыть пункты пропуска на границе с Крымом

Украина восстанавливает международное авиасообщение

в связи с болезнью супруги президент перешел на особый режим работы

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 753 человека, умерли 10 больных, выздоровели 409 пациентов.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 880 больных, вылечились 13976 из 30506 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (132), Закарпатской (77), Ровенской (66), Харьковской (56), Винницкой (52) областях и Киеве (72). Ни одного случая болезни не выявлено только в Херсонской области.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1369 (851 выздоровел)

Волынская обл. – 1354 (444 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 990 (721 выздоровел)

Донецкая обл. – 290 (128 выздоровели)

Житомирская обл. – 1032 (547 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1583 (682 выздоровели)

Запорожская обл. – 521 (335 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1695 (1001 выздоровел)

Киев – 3 838 ( 1164 выздоровели)

Киевская обл. – 1961 (711 выздоровели)

Кировоградская обл. – 577 (471 выздоровел)

Луганская обл. – 56 (46 выздоровели)

Львовская обл. – 2 658 (604 выздоровели)

Николаевская обл. – 320 (212 выздоровели)

Одесская обл. – 1081 (423 выздоровели)

Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели)

Ровенская обл. – 2297 (1274 выздоровели)

Сумская обл. – 208 (163 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1403 (1011 выздоровели)

Харьковская обл. – 1498 (692 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 554 (407 выздоровели)

Черкасская обл. - 536 (356 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 869 ( 1215 выздоровел и )

Черниговская обл. - 385 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

В стране продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация. По данным Минздрава, количество регионов не готовых к ослаблению карантина увеличилось до 10. Высокий уровень заболеваемости фиксируется в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях и Киеве.

Власти Киева возобновят карантинные ограничения, если заболеваемость продолжит расти и достигнет 24 больных на 100 тысяч населения. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в настоящее время показатель инцидентности составляет 16 новых зараженных на 100 тысяч населения в среднем за неделю. Предполагается, что могут быть введены ограничения в отношении скопления людей, работы крупных магазинов, торговых центров, рынков и детских садов.

Власти Львовской области продлили карантин до 19 июня. Такое решение приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. "Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю", - говорится в сообщении облгосадминистрации. Об ужесточении карантина в Житомире сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. "В Житомире, где три дня было ухудшение, закрыли вход в рестораны в середину, закрыли отели. Это первый этап ужесточения мер, который они внедрили", - проинформировал Ляшко.

Президент Владимир Зеленский потребовал установить причины резкого роста заболеваемости в Украине. "Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента. Супруга президента Елена Зеленская заболела коронавирусом. Президент и дети прошли тестирование, их результаты отрицательные. Где и как заразилась первая леди неизвестно. Офис президента проинформировал о том, что проводится эпидемиологическое расследование. Президент ограничил круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим, он не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева. Зеленский временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.

Миноборазования позволило подросткам с повышенной температурой проходит внешнее независимое оценивание. Для этого выпускникам необходимо предоставить справку от врача о субфебрильной температуре. К внешнему независимому оцениванию (ВНО) смогут допускать некоторых учеников с повышенной температурой. Пропуск будет разрешен в случае наличия справки от врача о субфебрильной температуре. "Температура 37,2, которая указана в протоколе, является ориентировочной, в первую очередь, при осуществлении термометрии на входе. Мы понимаем, что не все наши дети являются отличными по состоянию здоровья. Мы понимаем, что определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура. То есть температура может колебаться в пределах более высоких, чем это допускает санитарный врач. Поэтому мы советуем всем таким детям взять справки от лечебных учреждений, от семейных врачей, подтверждающих наличие субфебрильной температуры. В случае обнаружения (температуры - ред.) таким детям будет предоставлена ​​возможность зайти в пункт тестирования", - и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

С 15 июня правительство возобновляет работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом. По информации вице-премьер Алексея Резникова, на внеочередном заседании Кабмин решил возобновить работу пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка". Для людей людей, пересекающих админграницу, отменяется обязательная обсервация. В обязательном порядке они должны проходить контроль температуры тела и пересекать КПВВ в защитных масках и перчатках. А также они обязаны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома".

Также с 15 июня Украина планирует открыть аэропорты для иностранцев. "С целью возобновления с 15 июня работы пунктов пропуска и пунктов контроля для обслуживания рейсов в международном воздушном сообщении и обеспечения возможности пересечения государственной границы иностранными гражданами предлагается открыть пункты пропуска в авиационном сообщении", - заявил первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Последствия пандемии в мире

Все страны Евросоюза прошли первую волну коронавируса. Пик заболевания не фиксировался только в Польше и Швеции, передает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. По мнению специалистов, системе здравоохранения государств удалось снизить уровень инфекций на 80%. Как утверждается в отчете организации, заболеваемость коронавирусом в Польше и Швеции находится на самом высоком уровне с начала пандемии. Это связывают с увеличением количества проведенных тестов.

Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения коронавирусом, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев. "По наблюдениям, нет признаков сезонности вируса. То есть он распространяется и в странах с жарким климатом. Поэтому надеяться на то, что с приходом лета он просто сам уйдет, пока не приходится", - заявил представитель ВОЗ.

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Автор: Андрей Павлишин