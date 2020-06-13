Коронавірус в Україні: лише в одній області немає нових випадків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідеміологічна ситуація загострюється

В країні зафіксовано новий антирекорд захворюваності за добу - 753 інфікованих. Епідеміологічна ситуація в країні погіршується, деякі регіони встановили критерії, при досягненні яких почнеться повернення до жорсткого карантину. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 13 червня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заразилися коронавірусом в країні 30506 осіб

померли від ускладнень інфекції 880 українців

10 регіонів не готові до послаблення обмежень

в Києві назвали умови відновлення жорсткого карантину в місті

Кабмін дозволив відкрити пункти пропуску на кордоні з Кримом

Україна відновлює міжнародне авіасполучення

у зв'язку з хворобою дружини президент перейшов на особливий режим роботи

Статистика захворюваності в Україні

За добу в країні заразилися коронавірусом 753 особи, померло 10 хворих, одужали 409 пацієнтів.

За весь час пандемії від COVID-19 в Україні померли 880 хворих, одужали 13976 з 30506 заражених.

Найбільша кількість нових інфікованих за добу зафіксовано у Львівській (132), Закарпатській (77), Рівненській (66), Харківській (56), Вінницькій (52) областях та Києві (72). Жодного випадку хвороби не виявлено лише у Херсонській області.

Загальна статистика по регіонах:

Вінницька обл. - 1369 (851 одужав)

Волинська обл. - 1354 (444 одужали)

Дніпропетровська область. - 990 (721 одужав)

Донецька обл. - 290 (128 одужали)

Житомирська обл. - 1032 (547 одужали)

Закарпатська обл. - 1583 (682 одужали)

Запорізька обл. - 521 (335 одужали)

Івано-Франківська обл. - 1695 (1001 видужав)

Київ - 3838 (1164 одужали)

Київська обл. - 1961 (711 одужали)

Кіровоградська обл. - 577 (471 одужав)

Луганська обл. - 56 (46 одужали)

Львівська обл. - 2658 (604 одужали)

Миколаївська обл. - 320 (212 одужали)

Одеська обл. - 1081 (423 одужали)

Полтавська обл. - 278 (257 одужали)

Рівненська обл. - 2297 (1274 одужали)

Сумська обл. - 208 (163 одужали)

Тернопільська обл. - 1403 (1011 одужали)

Харківська обл. - 1498 (692 одужали)

Херсонська обл. - 179 (174 одужали)

Хмельницька обл. - 554 (407 одужали)

Черкаська обл. - 536 (356 одужали)

Чернівецька обл. - 3869 (1215 одужали)

Чернігівська обл. - 385 (81 одужав).

Адаптивний карантин в Україні

В країні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість регіонів, які не готові до послаблення карантину збільшилася до 10. Високий рівень захворюваності фіксується у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях і Києві.

Влада Києва відновить карантинні обмеження, якщо захворюваність продовжить зростати і досягне 24 хворих на 100 тисяч населення. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. За його словами, у даний час показник інцидентності становить 16 нових заражених на 100 тисяч населення в середньому за тиждень. Передбачається, що можуть бути обмежені скупчення людей, робота великих магазинів, торгових центрів, ринків та дитячих садків.

Влада Львівської області продовжила карантин до 19 червня. Таке рішення прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. "Показники захворюваності Covid-19 не дозволяють послабити карантин в області. Тому, карантин в регіоні продовжили ще на тиждень", - йдеться в повідомленні обласної державної адміністрації. Про посилення карантину в Житомирі повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. "У Житомирі, де три дні було погіршення, закрили вхід у ресторани в середину, закрили готелі. Це перший етап посилення заходів, який вони впровадили", - поінформував Ляшко.

Президент Володимир Зеленський зажадав встановити причини різкого зростання захворюваності в Україні. "Треба швидко встановити причини зростання захворюваності. А до цього всі відповідні органи мають звертати увагу населення на необхідність дотримання маскового режиму та соціальної дистанції на вулиці. Бачу, що люди ходять без масок. Тільки дотримання заходів безпеки захистить нас від загрози захворіти та врятує нашу економіку від карантину", - заявив Зеленський на нараді в Офісі президента.

Дружина президента Олена Зеленська захворіла коронавірусом. Президент і діти пройшли тестування, їх результати негативні. Де і як заразилася перша леді невідомо. Офіс президента поінформував про те, що проводиться епідеміологічне розслідування. Президент обмежує коло фізичного спілкування, переводить наради в онлайн-режим, він не братиме участь у масових заходах, а також скасовуються усі його робочі поїздки за межі Києва. Зеленський тимчасово буде спілкуватися лише з охороною і найближчими помічниками.

Міносвіти дозволило підліткам з підвищеною температурою проходить зовнішнє незалежне оцінювання. Для цього випускникам необхідно надати довідку від лікаря про субфебрильну температуру. "Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, в першу чергу, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", - сказав в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

З 15 червня уряд відновлює роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. За інформацією віце-прем'єра Олексія Рєзнікова, на позачерговому засіданні Кабмін вирішив відновити роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка". Для осіб, які перетинають адмінграніцу, скасовується обов'язкова обсервація. В обов'язковому порядку вони повинні проходити контроль температури тіла і перетинати КПВВ у захисних масках і рукавичках. А також вони зобов'язані дати письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома".

Також з 15 червня Україна планує відкрити аеропорти для іноземців. "З метою відновлення з 15 червня роботи пунктів пропуску та пунктів контролю для обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні і забезпечення можливості перетину державного кордону іноземними громадянами пропонується відкрити пункти пропуску в авіаційному сполученні", - заявив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович.

Наслідки пандемії у світі

Усі країни Євросоюзу пройшли першу хвилю коронавирусу. Пік захворювання не фіксувався лише у Польщі і Швеції, передає Європейський центр профілактики та контролю захворювань. На думку фахівців, системам охорони здоров'я держав вдалося знизити рівень інфекцій на 80%. Як стверджується в звіті організації, захворюваність коронавірусом у Польщі і Швеції знаходиться на найвищому рівні з початку пандемії. Це пов'язують зі збільшенням кількості проведених тестів.

Наступ жаркого літа не гарантує зниження ризиків зараження коронавірусом, заявив офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я у Білорусі Батир Бердикличев. "За спостереженнями, немає ознак сезонності вірусу. Тобто він поширюється і в країнах з жарким кліматом. Тому сподіватися на те, що з приходом літа він просто сам піде, поки не доводиться", - заявив представник ВООЗ.

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Автор: Андрій Павлишин