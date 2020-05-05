Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти страны продлили карантин, но заверяют, что на ослаблении ограничений это не отразится. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 5 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом 10861 украинец

в стране зафиксировано 272 летальных случаев болезни

Кабмин продлил карантин до 22 мая

Украина внедряет адаптивную модель карантина

в Европе заявили о снижении количества зараженных

Статистика заболеваемости по Украине

По данным Минздрава, инфицированы коронавирусом в Украине 12331 человек, умерли от осложнений болезни 303, выздоровели 1619. За сутки подтверждены 418 новых случаев заражения почти во всех регионах страны. Среди больных значительная доля медиков и детей. По последним данным болеют COVID-19 в стране 2387 сотрудников системы здравоохранения и 855 детей, из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 14 медработников и 1 девочка в Черновицкой области.

Количество летальных случаев от коронавируса в сутки выросло до 15 человек. Кроме того, увеличивается число заболевших военных в Вооруженных силах Украины. На данный момент в ВСУ зафиксированы 48 случаев заражения, 2 летальных и 33 выздоровления. Госпогранслужба проинформировала о 17 больных военнослужащих. МВД сообщило о 140 заболевших коронавирусом сотрудниках.

Заболеваемость COVID-19 в Украине приближается к умеренному плато, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, пик пандемии в стране произойдет в начале мая. "За подсчетами, преждевременное снятие карантина означает тысячи новых больных и тысячи новых жертв. Этого допустить нельзя. Как мы и прогнозировали, у нас в начале мая происходит пик заболеваемости. Однако ситуация на сегодня контролируемая и мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста", - сказал на заседании правительства Шмыгаль.

Продление и ослабление карантина в Украине

Кабмин продлил карантин до 22 мая. Данное решение не повлияет на смягчение ограничений с 11 мая, уточнил премьер. Украина готовится к внедрению адаптивной модели карантина.

"Если в каком-либо регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения. Сейчас комиссии по вопросам техногенной и экологической чрезвычайной ситуации в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Киеве, в частности, должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения отдельно", - объяснил Шмыгаль.

Согласно плану властей, с 11 мая открываются парки, скверы и зоны отдыха; парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, салоны красоты, а также летние площадки кафе и ресторанов.

Предусмотрено также возобновление работы объектов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, откроются для посетителей музеи и библиотеки, начнутся тренировки в командных видах спорта для профессионалов на закрытых базах.

Смогут оказывать услуги населению стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, сервис бытовой техники. "Мы идем на достаточно рискованный выход из карантина, понимая экономическую ситуацию в стране. Нужно будет очень четко придерживаться правил. В случае угрозы мы срочно будем вносить изменения по условиям карантина, если увидим резкий рост больных", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Максим Степанов.

Украина избежала критического сценария благодаря своевременным мерам по борьбе с вирусом, считает президент Владимир Зеленский. "Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс смертей до конца года. Мы могли иметь не 12, а 200 тыс заболевших", - сказал глава государства.

За нарушение карантина полицией составлены 10 339 протоколов. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, нарушения есть практически в каждой области. По количеству работавших во время карантина ресторанов и кафе лидирует Ровенская область - 26 случаев, далее следуют Донецкая область - 17, Харьковская – 14, Запорожская – 12.

По данным МИД, болеют коронавирусом за рубежом 160 наших сограждан, вылечились 50, скончались от осложнений 8. Наибольшее количество зараженных украинцев в Италии – 121.

Борьба с пандемией в мире

За последние сутки заразились коронавирусом в мире 80 890 больных, умерли 3431. Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в США – 26,5 тыс и России – 10 тыс. Всего заразились COVID-19 в мире 3 562 261 человек, умерли от осложнений 248 тыс, вылечились 1,15 млн.

Как передают СМИ, смертность американцев от коронавируса в сутки сравнялась с числом жертв теракта 11 сентября 2001 года. За 24 часа в стране от COVID-19 умерли 2909 жителей. Всего за время пандемии число погибших составило 67 тыс, а количество зараженных превысило 1,158 млн. Эпицентром пандемии стал штат Нью-Йорк, где подтверждены 316 415 случаев заболевания и 24 708 смертей. Согласно прогнозу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа от пандемии умрут от 75 до 100 тыс граждан. Также он пообещал, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года.

По последним данным 165 664 немца заразились коронавирусом. За сутки количество инфицированных в Германии выросло на 679 человек, за все время пандемии умерли 692 больных. В стране начался второй этап ослабления карантина. Местные власти открывают торговые центры, школы, церкви, мечети и синагоги. "Во многих городах также открылись музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады. В земле Саксония-Анхальт теперь разрешены встречи до пяти человек при соблюдении минимальной дистанции 1,5 метра, что позволяет возобновить, в частности, занятия спортом в клубах и проведение различных образовательных мероприятий. В остальных 15 землях остается в силе запрет на встречи более двух человек", - передает DW. При этом граждане обязаны соблюдать правила социальной дистанции и гигиены. Решение об открытии детских садов, школ и возобновлении работы спортивных клубов отложено до 6 мая.

В Италии также начала действовать вторая фаза смягчения карантина. Возобновляется работа производств, строительных компаний и оптовой торговли. Людям разрешается передвигаться в регионах для посещения родственников, но массовые семейные собрания запрещены. Встречи с родными могут происходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Сохранено также требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки. На похоронах могут присутствовать максимум 15 человек и проводиться они должны на открытом воздухе. Бары и рестораны откроются для обслуживания на вынос.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, Болгария, Великобритания, Польша, Румыния и Швеция еще не достигли пика заболеваемости коронавирусом, в целом же по Европе наблюдается снижение количества случаев заражения.