Коронавирус в Украине и мире: что известно на 26 апреля

Борьба с пандемией коронавируса в мире продолжается несколько месяцев. Угроза вспышки заболеваемости в Украине на майские праздники остается высокой. Смягчение карантина может начаться только после 11 мая, однако в новых стандартах жизни сохранятся важные ограничения. Подробно о ситуации с СOVІD-19 в Украине и мире - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирусом заразилось 8125 украинцев

число летальных случаев возросло до 201

в больницы начались поставки украинских ПЦР-систем

Кабмин представил новые стандарты жизни после карантина

ученые доказали влияние тепла на скорость полураспада СOVІD-19

Статистика по Украине

За прошедший день зафиксировано рекордное число случаев выздоровления среди украинцев. Повторные тесты на СOVІD-19 оказались негативными у 181 пациента, из них 19 детей. С начала эпидемии лечение от коронавируса успешно завершили 782 человека.

Однако скорость заболеваемости остается на прежнем уровне - за сутки выявлено 478 новых случаев. 138 человек было госпитализировано. Всего в Украине СOVІD-19 был подтвержден у 8125 граждан. Общее количество выполненных тестирований составляет 83 577.

По данным Минздрава, от осложнений болезни скончался 201 пациент (8 за прошедшие 24 часа). Большинство умерших - мужчины (105 человек). 86% летальных случаев зарегистрировано среди людей от 50 лет.

В больницы Украины госпитализировано 2627 пациентов, среди них 112 детей. В тяжелом состоянии находятся 104 заболевших, один ребенок подключен к аппарату ИВЛ. 5498 пациентов лечатся на самоизоляции дома под контролем врачей.

Борьба с СOVІD-19 в Украине

Из-за вспышки коронавируса студенты украинских высших учебных заведений завершат учебный год дистанционно. Сроки роведения сессий не будут смещены, а сдача экзаменов пройдет в дистанционном режиме. В МОН также отметили, что в случае смягчения карантина, заведения высшего образования смогут организовать сессию в аудиториях.

Поминальные дни во многих регионах Украины перенесены. В связи с возможным ростом инфицирования на выходные 25-26 апреля были закрыты для посещений кладбища в Киеве, Днепре, Запорожье, Сумах, Мукачево, Кривом Роге, Житомире, Виннице, Ровно, Донецкой области.

В Министерстве здравоохранения сообщили о начале поставок ПЦР-тестов украинского производства в регионы страны. Предприятие "Укргентех" отправило в больницы уже 3 тыс. ПЦР-систем, рассчитанных на проведение 300 тыс. тестов. На 26 апреля запланирована поставка еще 1,5 тыс. лабораторных систем.

Правительство презентовало новые стандарты жизни после смягчения карантина. Украинцам предстоит соблюдать ограничения и после ослабления противоэпидемического режима.

В частности, сохранится требование ношения масок в общественных местах, соблюдение дистанции в 1,5 м, обработка поверхностей в местах скопления людей, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил план перехода к "бесконтактной экономике", что поможет снизить угрозу распространения коронавируса. Он предусматривает использование онлайн-продаж, безналичных платежей, бесконтактную доставку, специальное обслуживание в супермаркетах, кафе и ресторанах.

В Офисе президента рассказали, что карантин в Украине будет смягчаться поэтапно в промежутках от 5 до 14 дней, чтобы не допустить повторного роста заболеваемости.

Всего предусмотрено пять этапов ослабления ограничений. Первый из них может начаться 11 мая с разрешения на посещение парков, на работу непродовольственных магазинов оптовой и розничной торговли.

Второй этап включает возобновление обучения в выпускных классах; с ограничениями откроются отели, спортзалы, заведения бытового обслуживания, кинотеатры под открытым небом.

Третий этап снятия карантина подразумевает возобновление транспортных перевозок в междугороднем и межобластном направлениях, работа метро по спецпропускам, снятие запрета на посещение детских и спортивных площадок, открытие ТРЦ без развлекательных зон.

На четвертом этапе заработает весь общественный транспорт, включая метро, откроются зоны развлечений в ТРЦ, возобновят работу образовательные, культурные, спортивные заведения.

Пятый этап является фактическим завершением карантина, когда отменят все ограничения.

В плане правительства по ослаблению карантинного режима также обозначено 4 уровня реагирования, которые будут применяться для оценки эпидемиологической обстановки в конкретных регионах, районах, городах Украины.

Пандемия коронавируса в мире

Количество инфицированных СOVІD-19 на планете приближается к 3 млн. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 2 831 915, из них 807 037 пациентов выздоровели и 197 318 умерли.

США занимает первое место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. Заболело 935 232 человек, из них 52 193 скончались и 110 432 - выздоровели.

Американские ученые продолжают исследовать коронавирус. Так, новые исследования в США подтвердили, что СOVІD-19 уязвим к солнечному свету и теплу. Период полураспада частей вируса сокращался в лабораторных условиях по мере увеличения температуры и влаги.

В Италии 10% от всех случаев зараженных составляют медицинские работники, около 150 врачей умерло от коронавируса. Пятые сутки подряд в стране уменьшается заболеваемость. Всего в Италии заболело 192 994 человека, из них 25 969 умерли, выздоровели - 60 498.

В Испании на протяжении 6 дней снижается количество летальных случаев. За прошедшие сутки умерло 367 человек - наименьший показатель за апрель. Также количество выздоровевших пациентов, превысило количество новых случаев. За последние 24 часа было выявлено 2796 случаев заражения, а из больницы выписали 3105 человек.

Правительство Эстонии продлило действие чрезвычайного положения до 17 мая. В последние недели в стране уменьшается количество новых случаев инфицирования. Однако действие ограничений решили продлить до середины мая, после чего начнется поэтапное смягчение карантина.

В Израиле начинается второй этап смягчения карантина с 26 апреля. Правительство разрешит открытие магазинов, находящихся за пределами крытых торговых центров, а также парикмахерских и салонов красоты. При этом полиция будет штрафовать за выход из дома без маски.

Детские сады и школы Польши из-за вспышки коронавируса будут закрыты до 24 мая. Школьники продолжат учиться дистанционно, а экзамены начнутся в июне. С 20 апреля в Польше уже началось поэтапное ослабление карантина.

В Азербайджане с 27 апреля начнется смягчение карантинных ограничений. Правительство разрешит работу торговых точек, а именно по продаже косметики и парфюмерии, одежды, обуви и кожаных изделий, ювелирных украшений. При этом сохраняется запрет на работу больших ТРЦ.

На круизном лайнере Costa Atlantica в Японии продолжает расти число заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки у 57 членов экипажа тесты дали положительный результат, всего на борту 150 инфицированных. Судно пришвартовано в Японии с февраля.