Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля

Коронавирус в Украине и мире стремительно распространяется. Для противодействия эпидемии Covid-19 Кабмин ужесточил карантин и ввел повсеместный масочный режим, а МВД штрафует нарушителей. Пик коронавируса в нашей стране ожидается на Пасху. Детальнее о Covid-19 в Украине и мире 2 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

заражены коронавирусом в Украине 749 человек

зафиксировано 20 летальных случаев

в Украине начали штрафовать людей, которые без защитных средств ходят по магазинам

правительство усилило карантин и ввело "масочный режим"

пик пандемии в Украине ожидается на Пасху

В Украине растет количество случаев инфицирования коронавирусом

В Украине зарегистрированы сотни новых случаев коронавирусной болезни. По данным Минздрава, количество инфицированных достигло 749 человек, выздоровели 13, умерли 20.

Десятки новых случаев болезни обнаружены в Запорожской, Киевской, Тернопольской, Волынской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Львовской и Донецкой областях.

В Черновицкой области умерла еще одна пациентка. 68-летняя женщина находилась в реанимации с двусторонней пневмонией и сахарным диабетом. Еще пятеро заболевших находятся в тяжелом состоянии. Вторая больная скончалась в Ивано-Франковске.

Число зараженных в Киеве возросло до 132 человек. За сутки заболели 25 жителей столицы, из них одна годовалая девочка, уточнил мэр Виталий Кличко. Никто из инфицированных не выезжал за границу. Мэр уверен, что «вирус охватывает город», поэтому столица не будет открывать продовольственные рынки, как ранее было заявлено по стране.

Усиление карантина в Украине

Из киевского отеля "Козацкий" сбежали несколько десятков туристов, помещенных на карантин. В отношении этих людей полиция составила 50 админпротоколов. На этот инцидент отреагировал президент Владимир Зеленский. В видеообращении он пообещал жесткое наказание в случае уклонения от карантина после возвращения на родину.

"Тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно, государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями", - сказал Зеленский, сейчас без прохождения 14-дневного карантина возвращение украинцев на родину станет невозможным.

В Сумах оштрафовали на 17 тысяч гривен мужчину, который зашел в продовольственный магазин без защитной маски. Помимо основной сумы штрафа сумчанин оплатит судебные издержки. В Днепре за нарушение карантина оштрафованы 5 человек на 17 тыс. гривен, заявил мэр города Борис Филатов. Кроме того, в городе, закрывают все парки и вводится запрет на ремонт в многоквартирных домах.

В Черновицкой области полностью запретили пассажирские перевозки. Во Львове ввели обязательный масочный режим, запрет на пикники в парках, а также закрыли детские площадки.

Кабмин ужесточил карантин в связи с резким ростом количества заболевших в стране. Правительство запретило гражданам:

находится в общественных местах без защитных масок,

перемещаться по улицам группами в количестве более двух человек,

пребывание в общественных местах детей до 16 лет без взрослых,

посещение парков и скверов, кроме выгула домашних животных одним лицом,

находиться на спортивных и детских площадках,

проведение мероприятий в количестве более 10 человек.

В МВД заявили, что пик пандемии в Украине наступит между 15 и 25 апреля. Для сравнения берется опыт Испании, когда в начале февраля было несколько десятков заболевших, а через 21 день десятки тысяч. Госпогранслужба ожидает возвращения на родину 200 тысяч украинцев из-за рубежа на Пасху.

По данным социологов группы "Рейтинг", большей части украинцев хватит сбережений менее чем на месяц, треть украинцев прекратили работать в связи с началом карантина. Поддерживают введение чрезвычайного положения менее половины наших сограждан.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал трудоустроить всех, кто приехал из-за границы и потерял работу из-за пандемии. "Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, строительства тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - заявил Шмыгаль.

Президент Зеленский в связи с пандемией отметил необходимость дополнительной материальной помощи бедным украинцам. На совещании с правительством он поручил составить списки малообеспеченных категорий граждан. Также глава государства поручил выполнить просьбу Италии и направить в очаг пандемии украинскую бригаду медиков-анестезиологов. По информации Зеленского, из Китая в Киев доставлена 300-тысячная партия экспресс-тестов, десятки тысяч защитных костюмов и респираторов.

В мире фиксируют резкое увеличение смертности от Covid-19

В США за сутки умерли от коронавируса более 912 человек. Это является самым большим показателем жертв пандемии в мире. По оценкам администрации Дональда Трампа, в худшем варианте развития ситуации общее количество летальных случаев может превысить 2,2 млн. Предполагается, что карантин позволит сократить уровень смертности до 100-240 тыс американцев. На данный момент в стране болеют 189 510 человек, умерли 3900.

Резкое увеличение летальных случаев от Covid-19 фиксируется и в Британии. За последние сутки в стране умерли от болезни 563 человека. За время пандемии на островах заболели 29474 человека, 2352 умерли.

Испания стала третьей страной после США и Италии, количество заболевших в которой превысило 100 тысяч. На данный момент инфицированы 102 136 человек. За сутки заболели 7719 испанцев. Всего зафиксировано 9053 летальных случая. В реанимациях сейчас находятся 5872 пациентов.

За последние сутки в Италии скончались от болезни 727 человек, это на 110 жертв меньше чем днем ранее. Всего от пандемии погибли 13,2 тыс итальянцев. Количество инфицированных оценивается в 106 тыс больных.