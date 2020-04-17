Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 апреля

Борьба с коронавирусом в Украине и мире достигает пика. Власти страны перед пасхальными праздниками максимально усиливают карантин и сталкиваются с массовыми нарушениями на местах. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 17 апреля - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине подтверждены 4161 случай заражения коронавирусом

погибли от осложнения инфекции 116 человек

в Мариуполе 200 человек ворвались в супермаркет, несмотря на карантин

в регионах на выходные людям запретили появляться в общественных местах

Зеленский подписал закон о карантине

Статистика по Украине

По данным Минздрава, в стране выявлено 4161 заражение COVID-19. На данный момент умерли от болезни 116 человек. За сутки заболели коронавирусом 397 украинцев, среди них 29 детей и 104 медицинских работника, госпитализированы 87 пациентов.

После вспышки заболевания в Киево-Печерской лавре, власти столицы готовятся закрыть на карантин Ионинский монастырь, в котором были выявлены инфицированные. Также на въездах в Киев установлены 9 контрольно-пропускных пунктов, где ведется проверка всех проезжающих транспортных средств. "Строгие ограничения обусловлены тем, что, по прогнозам медиков, после праздников может произойти резкое увеличение количества больных коронавирусом. Чтобы предотвратить такой сценарий, чтобы не допустить коллапса в больницах, мы вводим такие ограничительные меры", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Усиление карантина в Украине

В Мариуполе 200 жителей города штурмом ворвались в супермаркет, объявивший распродажу в день открытия нового магазина. Полиция завела уголовное дело и заявила о грубом нарушении карантинных мероприятий.

В Сумах запретили людям появляться в общественных местах с 13:00 субботы до 6:00 вторника. По объяснению властей, решение связано с многочисленными нарушениями карантинного режима жителями области. Во Львове местные власти закрывают все продовольственные рынки с 16:00 субботы до 24 апреля.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о карантине в стране. Нормативный акт позволяет власти обрабатывать персональные данные граждан без их согласия. Речь идет об информации, касающейся состояния здоровья, места госпитализации и самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы). Кроме того, новый закон позволяет создавать обсерваторы, места в которых осуществляется обязательная госпитализация украинцев.

За все время карантина пограничники задержали 70 нарушителей самоизоляции, информирует Госпогранслужба. За последние сутки были остановлены на КПП 4 украинца, решившие не дожидаться дома завершения 14 дней самоизоляции.

В открытом море возле Майами находится круизный лайнер Carnival Elation с 250 украинцами на борту. Работавшие на Багамских островах наши сограждане не могут сойти на берег США из-за карантина. "Не до конца была проработана логистика компанией, по обсервационным мероприятиям в Украине. Прорабатываются вопросы, другие пути, через другие страны, возможно Беларусь, возвращение наших сограждан не просто в Украину, а к местам проживания", - объяснил проблему представитель МИД Максим Коваленко.

Коронавирус никуда не исчезнет

США прошли пик пандемии коронавируса, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. "Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев", - сказал американский президент. На данный момент заражены в США 640 тыс человек, погибли от коронавируса более 30 тыс.

Во Франции количество летальных случаев COVID-19 достигло 17 167. По информации Минздрава, в госпиталях сейчас находятся более 74 тысяч инфицированных, в палатах интенсивной терапии – 6467 пациентов. Только за последние сутки больницы пополнились 2415 зараженными.

Количество жертв пандемии в Испании достигло 19 130. За сутки лабораторно подтверждены 5183 случая заражения, 551 человек умер. На данный момент болеют коронавирусом 182 816 испанцев.

Из-за резкого увеличения больных карантин в Британии продлится еще на 3 недели. Об этом стало известно после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям правительства. На данный момент в стране зафиксировано 99 516 зараженных, умерли от болезни 12 894 британца.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что коронавирус никуда не исчезнет, а будет вызывать ежегодные эпидемии, как сезонный грипп. Он признал, что власти Швеции потерпели неудачу в области ухода за пожилыми людьми, поскольку более половины смертей в стране произошли в домах престарелых.

Япония ввела чрезвычайное положение из-за резкого увеличения числа инфицированных коронавирусом. Предполагается, что режим ЧП продлится до 6 мая. Количество погибших от COVID-19 японцев на данный момент достигло 191 человека. За сутки в стране было выявлено 549 новых заражений.