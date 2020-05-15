Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 мая

Борьба с коронавирусом продолжается в Украине и мире. Власти готовятся к очередному смягчению карантина с 22 мая, а в регионах следят за ситуацией с заболеваемостью и заявляют о возможном усилении ограничений. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 15 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

количество зараженных в стране достигло 16847

скончались от осложнений инфекции 456 украинцев

в стране восстановлено полное торговое обслуживание населения

22 мая Минздрав разрешит открыться ресторанам, гостиницам и садикам

Статистика заболеваемости по Украине

Впервые в Украине за сутки заразились коронавирусом меньше людей, чем выздоровели. За последние 24 часа Минздрав зафиксировал 422 новых случая и 427 выздоровлений. Общее количество инфицированных достигло 16847 человек, за все время пандемии в стране умерли от осложнений болезни 456 пациентов, вылечились 4143. Уровень летальности COVID-19 в Украине составляет 2,7%.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил критериях ввода дальнейших этапов ослабления карантина в Украине. По его словам, ведомство ориентируется на данные о новых зараженных в стране за сутки. "У нас есть количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения. Это так называемый показатель инцидентности. Загруженность кроватей должна быть не более 50%. Количество тестирований за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно быть на уровне 15. Количество новых случаев за последние 7 дней к предыдущим 7 дням, которое должно быть на уровне 0,9-1", - объяснил министр.

С 22 мая Минздрав собирается разрешить в стране спортивные соревнования без зрителей, работу гостиниц, кроме хостелов, возобновить деятельность ресторанов и спортивных залов. Также будет позволено проведение Внешнего независимого оценивания, запустятся новые виды транспорта и начнут работать садики.

Адаптивный карантин в Украине

В рамках адаптивного карантина во Львове с 15 мая решили открыть визовые центры магазины по продаже одежды и обуви, которые имеют прямой выход на улицу, а также непродовольственные рынки. С 18 мая в городе заработают магазины одежды и обуви в торговых центрах и городские поликлиники. Городские власти озвучили условия, при которых ослабления карантина будут свернуты. "Мы отслеживаем динамику заболевания. Если в течение 3-х дней процент положительных результатов будет больше 23%, комиссия будет принимать решение о восстановлении карантинных ограничений", - сказал мэр Львова Андрей Садовый. А Киевская городская государственная администрация опубликовала требования к работе стоматологических клиник в городе в условиях карантина. В правилах детально расписано при каких условиях допускается работа клиник и кабинетов стоматологии. Основными моментами является дезинфекция, соблюдение социальной дистанции и запрет на оказание услуг пациентам с респираторными заболеваниями.

Министерство инфраструктуры представило план восстановления регулярных сообщений в стране. Согласно 3-м этапам плана, предполагается запустить внутриобластные маршруты уже на первом этапе, межобластные маршруты и железнодорожные перевозки – на втором и международные сообщения с авиаперевозками на третьем.

Правительство разрешило открыть непродовольственные рынки в стране. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на внеочередном заседании Кабмина было решено восстановить полное торговое обслуживание населения. "Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Решение вступит в силу после опубликования", - говорится в сообщении правительства.

За сутки вернулись на родину из Стамбула, Шарм-эль-Шейха и Дубая спецрейсами более 400 украинцев. Почти все граждане согласились пройти самоизоляцию с помощью мобильного приложения "Дій вдома".

Борьба с пандемией в мире

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что в стране сделали 10 млн тестов на коронавирус. "Десять миллионов. Мы установили рекорд всех времен", - сказал глава Белого дома. Также Трамп призвал власти штатов открыть школы и позволить детям заниматься, поскольку они наименее уязвимы к пандемии. На сегодня в США зарегистрированы почти 1,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались от осложнений более 83 тыс, выздоровели 230 тыс.

Экономика США переживает тяжелое время. За последнюю неделю за пособиями обратились 2,9 млн американцев. "Мы находимся на переднем крае первой волны увольнений, но теперь мы переходим от фазы стихийного бедствия к фазе рецессии", - описал ситуацию главный экономист Wrightside Advisors в Нью-Йорке Джош Райт. Специалисты полагают, что 27 млн граждан США останутся без медицинского страхования из-за потери работы. Большая часть американцев застрахованы с помощью работодателя, поэтому после потери работы их страховой договор утратит силу. Предполагается, что 21 млн граждан после этого сможет претендовать на государственную помощь.

Во Франции количество скончавшихся больных коронавирусом превысило 27 тыс человек, за сутки этот показатель составил 83 летальных случая. Президент Эммануэль Макрон заявил на заседании правительства, что необходимо приготовиться к трем вероятным моментам, когда может возникнуть необходимость прибегнуть к ужесточению карантина. По его словам, такая вероятность может появиться в конце мая-начале июня после длинных выходных католического праздника Пятидесятницы, в сезон отпусков и во время ожидаемых поездок французов за границу, а также предполагается внезапное ухудшение эпидемиологической обстановки. Глава правительства Эдуар Филипп проинформировал, что в условиях развития пандемии французы проведут отпуск только на территории страны в июле и августе.

В России впервые за последние 2 недели количество заражений в сутки не превысило 10 тыс. За последние 24 часа в стране подтверждены 9 974 случаев инфицирования. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 252 245 россиянам, из них 2 305 человек умерли и 53 530 выздоровели. РФ находится на втором месте в мире по количеству зарегистрированных больных после США.