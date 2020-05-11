Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 мая

Украина и мир продолжают борьбу с коронавирусом, однако во многих странах уже началось ослабление карантина. В Украине с сегодняшнего дня стартовал первый этап смягчения ограничений, но масочный режим может сохраниться до конца лета. Подробно о ситуации с распространением СOVID-19 на 11 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

в Украине выявлено 15232 случаев коронавируса

от осложнений болезни умерло 391 пациентов

с 11 мая разрешено посещение парков, открываются непродовольственные магазины, летние площадки кафе

заполненность больничных коек по Украине - не более 15%

очередной пересмотр сроков карантина состоится 22 мая

Статистика заболеваемости в Украине

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 522 человека, общее количество случаев инфицирования в Украине достигло 15232.

Болезнь унесла жизни 391 украинца, из них 15 летальных исходов - за прошедший день. Число выздоровевших от СOVID-19 увеличилось до 3060.

Самая высокая динамика заболеваемости сохраняется в Черновицкой области - 89 новых случаев, а также Львовской (54) и Ровенской областях (49). За день не было выявлено инфицированных в Луганской и Черниговской областях. В этих же регионах зафиксировано наименьшее количество заболевших с начала эпидемии в стране (в Луганской - 42 человека, в Черниговской - 73).

Согласно данным Минздрава, заполненность больниц Украины не превышает 15%. Решение о госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом принимает врач, в соответствии со стандартами системы здравоохранения. С диагнозом СOVID-19 в больницах лечатся 4762 украинца, подключены к аппаратам ИВЛ - 201 пациент.

Смягчение карантина

11 мая в Украине начинается первый этап снятия карантинных ограничений. Ослабления коснутся сферы торговли - разрешается работа непродовольственных магазинов, в т.ч. торговых точек в ТРЦ (за исключением зон развлечений и фудкортов). Однако количество посетителей в помещении не должно превышать 1 чел. на 10 кв.м.

Открываются летние площадки в кафе и ресторанах, при условии размещения столиков на расстоянии 1,5 м, и не более 2-х посетителей за одним столом. Заведения общепита смогут работать в режиме “на вынос”.

Парикмахерские, салоны красоты и прочие подобные заведения смогут принимать клиентов по предварительной записи и с соблюдением противоэпидемических санитарных требований.

С понедельника разрешается работа адвокатских контор, нотариусов, стоматологий, кабинетов психотерапевтической помощи, сервисных центров бытовых услуг. Также к обычному режиму работы могут вернуться СМИ, типографии, точки реализации прессы.

Посещение парков, скверов, зон отдыха, прибрежных зон разрешается группами по 2 человека. Открываются детские и спортивные площадки на свежем воздухе.

Музеи и историко-культурные заповедники смогут начать работать с 11 мая, но решение о приеме посетителей будет принимать собственник.

Несмотря на существенное смягчения карантина, остануться закрытыми все учебные заведения, общественный транспорт продолжит работать в ограниченном режиме, не откроются спортзалы, кинотеатры, зоны развлечений в ТРЦ. Также запрещены массовые мероприятия, перемещение группами более 2-х человек, нахождение детей до 14 лет на улице без сопровождения.

Следующий пересмотр сроков действия карантина состоится 22 мая, и при снижении заболеваемости может начаться очередной этап ослабления ограничений.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что действие масочного режима может продлиться до конца лета. Если на распространение инфекции не повлияет сезонность, и ежедневный прирост инфицированных продолжит оставаться на уровне 350-500 случаев, украинцам придется носить средства индивидуальной защиты общественных местах на протяжении всего лета.

Борьба с коронавирусом и карантин в мире

В Италии продолжается поэтапное ослабление карантинного режима. Власти страны разрешили возобновить работу производств, строительных компаний и оптовую торговлю. Жителям страны разрешили ходить к родственникам. В Южном Тироле начинают работать парикмахерские, кафе и рестораны, а в Пьемонте с 12 мая откроются школы и детские сады.

В рамках смягчения карантина в Израиле возобновились занятия для первых трех и последних двух классов школы. Детские сады работают при заполняемости до 70%. Данные меры позволили родителям вернуться на работу. Ослабление ограничений в стране связано со снижением заболеваемости. Общее число инфицированных в Израиле составляет 16 458, из них 248 человек умерло.

Действие чрезвычайного положения во Франции продлили до 10 июля. В одном из регионов страны был обнаружен новый очаг инфицирования. В департаменте Дордонь массовое заражение произошло после церемонии похорон и поминок, круг контактных лиц инфицированного составил более 120 человек.

В Германии прошли митинги против карантина. Акции протеста состоялись в Берлине, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и в Штутгарте. В Кельне протестующие призывали снимать маски на входах в магазины. Полиция задержала десятки демонстрантов за нападение на правоохранителей и нарушения противоэпидемических требований.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 200 тысяч, из них 1915 летальных исходов. За сутки было выявлено 11 тыс. новых случаев инфицирования, умерло 88 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Москве (109,7 тыс.) и области (20,5 тыс.), а также в Санкт-Петербурге (7,4 тыс.).

Коронавирусная инфекция стремительно распространяется в Бразилии. Страна на данный момент является одной из наиболее пораженных COVID-19 в мире. Первый случай был выявлен в конце февраля, а резкий рост заболеваемости в стране начался 4 мая. Общее число заразившихся достигло 156 тыс. человек, 10,6 тыс. пациентов скончалось от осложнений болезни.