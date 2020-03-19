Коронавирус в Украине: Минздрав разработал новый алгоритм действий

Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

В Минздраве разработан алгоритм реагирования на вспышку коронавируса на примере других стран.

"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", - заявил Ляшко.

Он отметил, что такие сценарии у нас предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную болезнь.

"Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - заявил Ляшко.

Также он рассказал о третьем сценарии.

"Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - добавил Ляшко.

Напомним, украинская власть не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории Украины.

Отметим, по состоянию на 19 марта, в Украине зафиксированы 16 случаев заражения коронавирусом. Среди них - две смерти.