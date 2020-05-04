В Украине фиксируют уменьшение количества новых случаев COVID-19

Минздрав фиксирует уменьшение числа новых случаев заражения коронавирусом в Украине, общее количество составляет - 12 331 человек. Об этом говорится на карте СНБО по распространению коронавируса.

По данным СНБО, в Украине за минувшие сутки заразились 418 человек, что на 84 случая меньше, чем 2 мая.

Напомним, в аннексированном Крыму за сутки утроилось число людей, госпитализированных с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в течение предыдущих суток лабораторно подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Вместе с тем, в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса в еще одном общежитии.

До этого в Александровском районе Запорожья вспышка коронавируса произошла в одном из общежитий. Заражение коронавирусом подтвердили у 11 жильцов общежития.

Позже в городском совете сообщили, что количество инфицированных коронавирусом жителей общежития в Александровском районе выросло до 15. Всего в общежитии проживает около 200 человек, всех их проверяли на коронавирус.