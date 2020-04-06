Коронавірус в Україні: МОЗ назвав кількість заражених станом на ранок

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Також від коронавірусу в Україні померли 38 людей

В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Cтаном на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Зокрема, ситуація в областях така:

Вінницька область - 75 випадків;

Волинська область - 24 випадки;

Дніпропетровська область - 14 випадків;

Донецька область - 9 випадків;

Житомирська область - 11 випадків;

Закарпатська область - 35 випадків;

Запорізька область - 41 випадок;

Івано-Франківська область - 116 випадків;

Кіровоградська область - 41 випадок;

м. Київ - 234 випадки;

Київська область - 91 випадок;

Львівська область - 27 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Одеська область - 27 випадків;

Полтавська область - 11 випадків;

Рівненська область - 39 випадків;

Сумська область - 51 випадок;

Тернопільська область - 160 випадків;

Харківська область - 1 випадок;

Херсонська область - 10 випадків;

Хмельницька область - 10 випадків;

Чернівецька область - 220 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернігівська область - 7 випадків.

Нагадаємо, з понеділка в Україні істотно посилені обмеження карантину через коронавірус. На вулицю не можна виходити без документів, а в громадських місцях запроваджено "масковий режим".