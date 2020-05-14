Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 14 травня

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

В Україні зростає кількість заражених на коронавірус

Україна продовжує боротьбу з поширенням коронавирусу. Разом зі зростанням кількості заражених за добу до рекордного збільшилася кількість одужавших. У даний момент інфіковано COVID-19 в країні 16425 громадян, померли від ускладнень 439 українців, одужали 3716.

Найбільша кількість нових хворих за добу виявлено у Чернівецькій, Харківській, Вінницькій областях та Києві. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 14 травня

Чернівецька область - 2444 інфікованих. Влада регіону повідомила про 6 летальних випадків від коронавирусу за добу, крім того виявлено 48 нових хворих, один з яких - одномісячне немовля. Серед госпіталізованих 228 хворих COVID-19 у важкому стані - 57 осіб, у реанімації - 43, під'єднані до апаратів штучної вентиляції легенів - 6. Одужали за весь час 429 пацієнтів. "Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом летальних випадків", - заявив голова облдержадміністрації Сергій Осачук. Вперше коронавірус в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1960 інфікованих. За добу в столиці померли від ускладнень хвороби дві особи, заразилися коронавірусом 30, одужали 31. За словами мера Віталія Кличка, за останні 24 години коронавирусом заразилися три дівчинки у віці 8, 9 і 14 років і один хлопчик, якому 14 років. Не дивлячись на зменшення числа нових випадків, Київ залишається серед найбільш заражених міст України. Вперше коронавірус зафіксовано в Києві 16 березня.

Івано-Франківська область - 1144 інфікованих. Спалах коронавирусу стався в селі Княжолука, в якому зафіксовано відразу 8 заражених. "Станом на 11 годину з села до Долинської КНП госпіталізували 20 осіб. Всього за допомогою лабораторного ПЛР-дослідження наявність вірусу підтвердили у восьми людей, а в чотирьох тест показав негативний результат. У інтенсивному боксовому відділенні знаходяться 6 осіб. Їх стан середньої важкості. Одна особа знаходиться в реанімаційному відділенні, але ПЛР-результат на коронавірус у неї негативний", - поінформувала перша заступниця голови ОДА Марія Савка. Всього за добу в області виявлено 11 нових заражень. Про два летальні випадки від коронавирусу повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. За його словами, в лікарні померли 19-річна дівчина, у якої не було ніяких супутніх хвороб, і 44-річний чоловік з цукровим діабетом. Перші інфіковані зареєстровано в регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 1028 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 7 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в регіоні одужали 364 мешканця, померли від ускладнень інфекції 20. Перші випадки зараження підтверджено на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 1049 інфікованих. Кількість інфікованих збільшилася за добу на 26 хворих. Серед усіх заражених 170 медпрацівників та 93 дітей. За весь час пандемії в регіоні зафіксовано 24 летальних випадки інфекції і 179 одужань. Перша інформація про коронавірус в регіоні з'явилась 17 березня.

Рівненська область - 1045 інфікованих. За даними влади регіону, померла від коронавирусу 55-річна мешканка села Березове Рокитнівського району. За весь час пандемії в області померли від інфекції 24 мешканця. За останню добу заразилися 17 пацієнтів, одужали 47. Загальна кількість одужавших - 220 осіб. Серед інфікованих 219 медпрацівників та 78 дітей. Перші заражені виявлено в Сарненській районній лікарні 27 березня.

Львівська область - 870 інфікованих. У регіоні зафіксовано ще один летальний випадок хвороби. На даний момент в області померли від ускладнень коронавирусу 23 хворих. За останні 24 години кількість інфікованих збільшилася на 45 осіб, 30 з них мешканці Львова. Госпіталізовано 161 інфікований, в реанімації - 10 пацієнтів, підключено до апаратів ШВЛ 3. Перші заражені COVID-19 виявлено на Львівщині 20 березня.

Дніпропетровська область - 773 інфікованих. За добу в регіоні захворіли на коронавірус 25 мешканців, з них виявлено 17 у Дніпрі, 4 - у Петропавлівському районі, 2 - у Новомосковську, по одному - у Покрові та Павлограді. Перші інфіковані у Дніпрі виявлено 9 березня.

Закарпатська область - 764 інфікованих. МОЗ повідомляє про 16 нових випадків інфікування в регіоні за добу. Серед усіх заражених 177 медичних працівників та 41 дитина. Перші хворі з діагнозом COVID-19 зареєстровано на Закарпатті 26 березня.

Одеська область - 680 інфікованих. За добу в регіоні заразилися 27 мешканців. Всього в регіоні зафіксовано 7 летальних випадків і 40 одужань. Перша інформація про коронавірус в Одесі з'явилася 24 березня.

Харківська область - 672 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 49 інфікованих коронавісом. На даний момент в області зафіксовано 20 летальних випадків хвороби і 81 одужання. Вперше діагноз COVID-19 встановлено у Харкові 28 березня.

Вінницька область - 628 інфікованих. За добу заразилися коронавірусом 48 мешканців регіону. На даний момент госпіталізовано 69 пацієнтів з діагнозом COVID-19. За даними влади, лікарні регіону заповнено на 18%. Перші інфіковані зареєстровано у Вінниці 25 березня.

Житомирська область - 530 інфікованих. Голова облдержадміністрації Віталій Бунечко повідомив про 5 нових заражених за добу в регіоні. За весь час пандемії одужали 67 хворих. Найбільше число інфікованих у Житомирі - 183 особи, у Коростені - 99 і в Бердичеві - 92. Перші заражені коронавірусом в області виявлено 12 березня.

Волинська область - 510 інфікованих. Влада регіону повідомила про два спалахи інфекції в регіоні. 22 зараження виявлено в одному з сіл Маневицького району. 19 інфікованих підтверджено у Ковелі. Як з'ясувалося, у Ковелі заразилися священик і 18 прихожан церкви Архистратига Михаїла. Одна з хворих жінок померла. У регіоні проводиться епідеміологічне розслідування. Перші підтверджені випадки COVID-19 на Волині виявлено 25 березня.

Кіровоградська область - 428 інфікованих. У регіоні підтверджено 3 нових зараження коронавірусом за добу. За даними влади, вірус виявлено у 62-річної жінки з с. Нове, у 43-річної медпрацівниці Центральної міської лікарні та у 53-річного чоловіка з Кропивницького. Всього з початку пандемії 30 мешканців області побороли COVID-19, з них 17 медичних працівників і п'ятирічна дівчинка. Перші хворі у Кропивницькому зареєстровано 29 березня.

Черкаська область - 346 інфікованих. За добу в регіоні підтверджено 3 нових випадки зараження на коронавірус за добу. Всього в області зафіксовано 15 летальних випадків інфекції і 208 одужавших. Вперше COVID-19 виявлено на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 331 інфікований. За добу ситуація з захворюваністю в регіоні не змінилася. У лікарнях перебувають 47 пацієнтів з діагнозом COVID-19. За весь час пандемії померли від інфекції 8 мешканців регіону, 135 одужали. Перші хворі на коронавірус виявлено в області 25 березня.

Полтавська область - 257 інфікованих. 9 нових заражень зафіксовано у Кременчуці за останню добу. Всього у регіоні хворіють COVID-19 113 мешканців, 136 вже одужали. Перші інфіковані на Полтавщині зареєстровано 27 березня.

Миколаївська область - 225 інфікованих. Влада регіону повідомила про 3 нових заражених за добу. За даними облдержадміністрації, в області підтверджено 228 випадків COVID-19, з них 45 - медичні працівники. За останні 24 години одужали 14 хворих, всього в регіоні зафіксовано 65 одужань і 5 смертей від інфекції. Перші хворі на коронавірус зафіксовано в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Хмельницька область - 196 інфікованих. Влада повідомляє про 210 підтверджених випадків коронавирусу в регіоні. Нові зараження зафіксовано на Хмельницькій атомній електростанції. На даний момент 50 хворих госпіталізовано. В області зареєстровано 8 летальних випадків інфекції. За весь час вилікувалися 56 мешканців. Вперше інфіковані зареєстровано у Хмельницьку 27 березня.

Херсонська область - 165 інфікованих. Влада регіону повідомила про 4 заражених за добу, один з яких медичний працівник. Нові інфіковані підтверджено у Херсоні, в Олешківському і Каховському районах. Кількість одужавших за останні 24 години - 16 хворих. За весь час пандемії вилікувалися від коронавирусу в регіоні 96 осіб. Перші заражені зафіксовано у Херсоні 25 березня.

Сумська область - 157 інфікованих. За добу ситуація з захворюваністю на коронавірус не змінилася. Вперше хворі COVID-19 зареєстровано в Сумах 25 березня.

Донецька область - 102 інфікованих. У регіоні за останні 24 години заразилися двоє мешканців: 54-річна жінка в Костянтинівському районі та 54-річний чоловік зі Слов'янська. За весь час пандемії в області зафіксовано 3 летальних випадки і 26 одужавших. Перша інформація про коронавірус в області з'явилася 18 березня.

Чернігівська область - 79 інфікованих. МОЗ не зафіксував нових випадків зараження на коронавірус в регіоні. Перші хворі з діагнозом COVID-19 з'явилися в регіоні 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Нових випадків захворювання в області за добу не виявлено. Перші дані про заражених у регіоні опубліковано 25 березня, відтоді вилікувалися від коронавирусу 15 мешканців.