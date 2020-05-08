Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 8 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине каждый день увеличивается количество зараженных коронавирусом

В Украине растет количество заразившихся коронавирусом. За сутки число новых заболевших вдвое превышает выздоровевших. На данный момент в стране инфицированы 13691 человек, скончались от осложнений инфекции 340, выздоровели 2396.

Наибольшее количество новых зараженных выявлено в Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 8 мая

Черновицкая область – 2048 инфицированных. За сутки в области скончались от осложнений инфекции 5 больных коронавирусом. "К величайшему сожалению, эта коварная болезнь забирает каждый день наших людей... Сегодня снова - пятеро буковинцев умерли... Общее количество буковинцев, которые заболели, уже перешло рубеж в 2000 и сегодня оно вдесятеро больше, чем месяц назад", - написал председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук в Facebook. По его словам, за последние 24 часа выздоровели 37 буковинцев, они дважды получили отрицательные результаты ПЦР-тестов. Общее количество выздоровевших в области составило 254 человека. По данным Минздрава, количество инфицированных увеличилось в регионе за сутки на 63 больных. Первые заболевшие коронавирусом в Украине обнаружены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1675 инфицированных. В столице умер от коронавируса еще один больной. За сутки зафиксировано 24 случая заражения, среди них 5 медиков. По словам мэра Киева Виталия Кличко, заболели 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет. Также COVID-19 обнаружен у двух мальчиков 12 и 13 лет. "Число подтвержденных случаев в течение последней недели - волнообразное. Оно то уменьшается, то увеличивается. Следовательно, угроза не отступила. И расслабляться нельзя. Я очень надеюсь, что всплеска не будет и мы сможем ввести первый этап ослабления ограничений", - заявил Кличко. На данный момент в городе закрыты на карантин два общежития и два монастыря. Первые заразившиеся COVID-19 обнаружены в столице 16 марта.

Ивано-Франковская область – 1055 инфицированных. В области зафиксированы 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 6 - медицинские работники. За 24 часа выздоровели 22 пациента. На данный момент в палатах интенсивной терапии находятся 40 больных с диагнозом COVID-19. За все время пандемии в регионе скончались от осложнений инфекции 59 жителей. Впервые инфицированные выявлены в регионе 19 марта.

Тернопольская область – 951 инфицированный. Двое пожилых людей умерли в регионе от коронавируса за последние сутки. Заразились за 24 часа 16 жителей региона. Выздоровели за все время пандемии 211 жителей. Первые инфицированные зарегистрированы на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 916 инфицированных. По информации облгосадминистрации, в регионе выявлены 25 случаев заражения за сутки. За все время пандемии в области скончались от осложнений инфекции 19 жителей, 103 выздоровели. Госпитализированы 170 больных. Среди всех зарегистрированных зараженных 84 детей и 108 медработников. Первые инфицированные COVID-19 в регионе выявлены 17 марта.

Ровенская область – 817 инфицированных. Глава облагосадминистрации Виталий Коваль сообщил о 30 новых зараженных в регионе: 8 больных из Ровно, еще 22 - из районов. По его данным, в области болеют коронаврусом 832 жителя. За все время пандемии умерли от осложнений инфекции 19 больных. "Сегодня умерла 80-летняя женщина из г. Сарны. И уже 124 человека выздоровели. Дважды отрицательный результат ПЦР-тестирования у 24 ровенчан... Больницы на Ровенщине заполнены COVID-больными на 20%", - проинформировал Коваль. Первые инфицированные COVID-19 выявлены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Днепропетровская область – 624 инфицированных. За сутки в регионе зафиксировано 56 новых случаев заражения. В Днепре зарегистрированы 189 зараженных. Один из больных подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Глава облгосадминистрации Александр Бондаренко сообщил о заражении одного из сотрудников администрации. В здании ОГА объявлен карантин, все сотрудники переведены на удаленный режим. Первые инфицированные COVID-19 выявлены в Днепре 19 марта.

Закарпатская область – 600 инфицированных. 28 новых больных COVID-19 зарегистрированы в области за сутки. Первые случаи коронавируса обнаружены в области 26 марта.

Львовская область – 595 инфицированных. В регионе за сутки заразились 42 жителя. "+42 подтвержденные диагнозы COVID-19 за сутки на Львовщине. Это больше чем было вчера. Не можем делать объективных выводов за 2 дня, но динамика увеличивается, и мы за этим внимательно следим", - написал мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале. Впервые инфицированные во Львове зафиксированы 20 марта.

Одесская область – 568 инфицированных. В Подольске умерла 60-летняя жительница из села Липецкое. "У нее на фоне лишнего веса, около 150 кг, и хронической сердечной недостаточности быстро появилась одышка, а сама болезнь протекала очень тяжело. Сначала ее лечили в инфекционном отделении, потом в реанимации", - сообщил детали глава Подольской районной больницы Александр Жуковский. Этот летальный случай стал пятой смертью от коронвируса в регионе. За сутки в области зафиксированы 63 новых заражения COVID-19. Первые случаи болезни выявлены в области 24 марта.

Винницкая область – 485 инфицированных. Количество инфицированных в регионе увеличилось за сутки на 13 больных. Кроме того, в области зарегистрировано 153 заражения среди медиков. Доля медицинских работников по отношению к зараженным составила около 30%. Что является критическим показателям по критериям ВОЗ. Первые больные коронавирусом выявлены в Виннице 25 марта.

Житомирская область – 468 инфицированных. За сутки заразились в области 14 медиков. По данным властей, всего болеют COVID-19 127 медработников региона. Первые зараженные в области появились 12 марта.

Харьковская область – 448 инфицированных. За сутки в области заразились 45 человек, 13 из них медики. Всего болеют коронавирусом в регионе 101 медицинский работник. Об этом сообщает Харьковская облгосадминистрация. Первые зараженные в Харькове появились 28 марта.

Кировоградская область – 403 инфицированных. По данным облгосадминистрации, за сутки в регионе заразилась одна 58-летняя жительница Кропивницкого, выздоровели 8 пациентов. Первые больные коронавирусом зарегистрированы в регионе 29 марта.

Волынская область – 393 инфицированных. За 24 часа в регионе выявлены 34 зараженных. В результате вспышки в психиатрической больнице выявлены 14 больных, из которых 9 – медицинские работники. Вспышка была выявлена после смерти одной из пациенток. Первые инфицированные на Волыни зарегистрированы 25 марта.

Черкасская область – 324 инфицированных. За сутки в регионе обнаружены 10 новых зараженных коронавирусом. С начала года в области зафиксировано 133 выздоровления пациентов с COVID-19. Первая информация об инфекции появилась на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 300 инфицированных. В регионе обнаружены 2 новых случаев инфицирования: 1 - в Запорожье и 1 - в Запорожском районе. За все время пандемии вылечился 51 больной. На данный момент с коронавирусом в регионе госпитализированы 59 больных. Впервые инфекция зафиксирована в области 25 марта.

Полтавская область – 236 инфицированных. В регионе за сутки зафиксированы 4 новых случая заражения коронавирусом. В Кременчуге диагноз COVID-19 поставлен 10 летнему ребенку. За все время пандемии выздоровели 16 жителей региона. Первые больные обнаружены в Полтаве 27 марта.

Николаевская область – 171 инфицированный. За сутки в регионе зафиксированы 6 новых случая инфицирования. Как сообщили в мэрии Николаева, из роддома выписали выздоровевшую роженицу, ранее у которой обнаружили COVID-19. Первые заразившиеся выявлены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 146 инфицированных. По данным облгосадминистрации, заразились коронавирусом за сутки 3 жителей из Каховского района, 3 из Скадовского района и 1 из Чаплинского района. За все время пандемии в регионе зафиксированы 2 летальных случая и 62 выздоровления. Первые пациенты с COVID-19 выявлены в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 138 инфицированных. По данным Минздрава, количество инфицированных в области увеличилось на 4 за сутки. Так сообщается о 8 выздоровевших. За все время пандемии вылечились 43 жителя региона. Первые случаи заражения в Хмельницке выявлены 27 марта.

Сумская область – 131 инфицированный. За 24 часа заболел коронавирусом один житель региона. Впервые больные COVID-19 зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 89 инфицированных. За сутки в области подтверждены 3 случая заражения коронавирусом - 2 в Мариуполе, 1 в Константиновке. "Среди мариупольцев с положительным результатом на COVID-19 - 9-летний ребенок из семьи ранее инфицированного, а также 63-летняя пенсионерка из круга контактных лиц по Областной больнице интенсивного лечения. В Константиновке коронавирусную болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая в начале мая вернулась из России и кроме того, контактировала с лицом, у которого также подтверждено наличие коронавируса", - уточнил председатель ОГА Павел Кириленко. По его данным, за все время пандемии в регионе 3 человека скончались, 17 выздоровели, 69 продолжают лечение. Впервые коронавирус зафиксирован в регионе 18 марта.

Черниговская область – 68 инфицированных. Минздрав зафиксировал 3 новых подтвержденных случая коронавируса за сутки. Первые инфицированные зафиксированы в области 26 марта.

Луганская область – 42 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью за сутки не изменилась. Первые случаи заражения зарегистрированы в области 25 марта.