Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 8 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні щодня збільшується кількість заражених на коронавірус

В Україні зростає кількість заражених на коронавірус. За добу кількість нових хворих удвічі перевищує одужавших. У даний момент в країні інфіковано 13691 особу, померли від ускладнень інфекції 340, одужали 2396.

Найбільша кількість нових заражених виявлено в Одеській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях. Детальніше про географію поширення коронавирусу, а також статистика МОЗ - в матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областям на 8 травня

Чернівецька область - 2048 інфікованих. За добу в області померли від ускладнень інфекції 5 хворих на коронавірус. "На превеликий жаль ця підступна хвороба забирає кожного дня наших людей... Сьогодні знову - п'ятеро буковинців померли... Загальна кількість буковинців, які захворіли, вже перейшла межу у 2000 і сьогодні вона вдесяеро більша, ніж місяць тому", - написав голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук у Facebook. За його словами, за останні 24 години одужали 37 буковинців, вони двічі отримали негативні результати ПЛР-тестів. Загальна кількість одужавших в області складає 254 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість інфікованих збільшилася в регіоні за добу на 63 хворих. Перші інфіковані в Україні виявлено у Чернівецькій області 3 березня.

Київ - 1675 інфікованих. У столиці помер від коронавирусу ще один хворий. За добу зафіксовано 24 випадки зараження, серед них 5 медиків. За словами мера Києва Віталія Кличка, захворіли 11 жінок у віці від 26 до 63 років і 11 чоловіків у віці від 30 до 64 років. Також COVID-19 виявлено у двох хлопчиків 12 і 13 років. "Число підтверджених випадків протягом останнього тижня - хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна. Я дуже сподіваюся, що сплеску не буде і ми зможемо запровадити перший етап послаблення обмежень", - заявив Кличко. На даний момент у місті закриті на карантин два гуртожитки і два монастирі. Перші заражені COVID-19 виявлено в столиці 16 березня.

Івано-Франківська область - 1055 інфікованих. В області зафіксовано 18 нових випадків зараження на коронавірус, з них 6 - медичні працівники. За 24 години одужали 22 пацієнта. На даний момент у палатах інтенсивної терапії 40 хворих з діагнозом COVID-19. За весь час пандемії у регіоні померли від ускладнень інфекції 59 мешканців. Вперше інфіковані виявлено в регіоні 19 березня.

Тернопільська область - 951 інфікований. Двоє літніх людей померли у регіоні від коронавирусу за останню добу. Заразилися за 24 години 16 мешканців регіону. Одужали за весь час пандемії 211 осіб. Перші інфіковані зареєстровано на Тернопільщині 19 березня.

Київська область - 916 інфікованих. За інформацією облдержадміністрації, в регіоні виявлено 25 випадків зараження за добу. За весь час пандемії в області померли від ускладнень інфекції 19 мешканців, 103 одужали. Госпіталізовано 170 хворих. Серед усіх зареєстрованих заражених 84 дітей і 108 медпрацівників. Перші інфіковані COVID-19 у регіоні виявлено 17 березня.

Рівненська область - 817 інфікованих. Голова обладержадміністраціі Віталій Коваль повідомив про 30 нових заражених в регіоні: 8 хворих з Рівного, ще 22 - з районів. За його даними, в області хворіють коронаврусом 832 мешканця. За весь час пандемії померли від ускладнень інфекції 19 хворих. "Сьогодні померла 80-річна жінка з м.Сарни. І вже 124 людини одужало. Двічі негативний результат ПЛР-тестування у 24 рівнян... Лікарні на Рівненщині заповнені COVID-хворими на 20%", - поінформував Коваль. Перші інфіковані COVID-19 виявлено в Сарненській районній лікарні 27 березня.

Дніпропетровська область - 624 інфікованих. За добу в регіоні зафіксовано 56 нових випадків зараження. У Дніпрі зареєстровано 189 заражених. Одного з хворих під'єднано до апарату штучної вентиляції легенів. Голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко повідомив про зараження одного із співробітників адміністрації. У будівлі ОДА оголошено карантин, всі співробітники переведені на віддалений режим. Перші інфіковані COVID-19 виявлено у Дніпрі 19 березня.

Закарпатська область - 600 інфікованих. 28 нових хворих COVID-19 зареєстровано в області за добу. Перші випадки коронавирусу виявлено в області 26 березня.

Львівська область - 595 інфікованих. У регіоні за добу заразилися 42 мешканця. ""+42 підтверджені діагнози COVID-19 за добу на Львівщині. Це більше ніж було вчора. Не можемо робити об’єктивних висновків з 2 днів, але динаміка збільшується і ми за цим уважно слідкуємо", - написав мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram- каналі. Вперше інфіковані у Львові зафіксовано 20 березня.

Одеська область - 568 інфікованих. У Подільську померла 60-річна мешканка з села Липецьке. "У неї на тлі зайвої ваги, близько 150 кг, та хронічної серцевої недостатності швидко з'явилася задишка, а сама хвороба протікала дуже важко. Спочатку її лікували в інфекційному відділенні, потім в реанімації", - повідомив деталі голова Подільської районної лікарні Олександр Жуковський. Цей летальний випадок - п'ята смерть від коронвірусу в регіоні. За добу в області зафіксовано 63 нових зараження COVID-19. Перші випадки хвороби виявлено в області 24 березня.

Вінницька область - 485 інфікованих. Кількість інфікованих в регіоні збільшилася за добу на 13 хворих. Крім того, в області зареєстровано 153 захворювань серед медиків. Частка медичних працівників по відношенню до заражених становить близько 30%, що є критичним показниками за критеріями ВООЗ. Перші хворі коронавірусом виявлено у Вінниці 25 березня.

Житомирська область - 468 інфікованих. За добу заразилися в області 14 медиків. За даними влади, всього хворіють COVID-19 127 медпрацівників регіону. Перші заражені в області з'явилися 12 березня.

Харківська область - 448 інфікованих. За добу в області заразилися 45 осіб, 13 з них медики. Всього хворіють на коронавірус в регіоні 101 медичний працівник. Про це повідомляє Харківська облдержадміністрація. Перші заражені в Харкові з'явилися 28 березня.

Кіровоградська область - 403 інфікованих. За даними облдержадміністрації, за добу в регіоні заразилася одна 58-річна мешканка Кропивницького, одужали 8 пацієнтів. Перші хворі на коронавірус зареєстровано в регіоні 29 березня.

Волинська область - 393 інфікованих. За 24 години в регіоні виявлено 34 заражених. У результаті спалаху в психіатричній лікарні виявлено 14 хворих, з яких 9 - медичні працівники. Спалах зафіксовано після смерті однієї з пацієнток. Перші інфіковані на Волині зареєстровано 25 березня.

Черкаська область - 324 інфікованих. За добу в регіоні виявлено 10 нових заражених на коронавірус. З початку року в області зафіксовано 133 одужання пацієнтів з COVID-19. Перша інформація про інфекцію з'явилася на Черкащині 22 березня.

Запорізька область - 300 інфікованих. У регіоні виявлено 2 нових випадків інфікування: 1 - у Запоріжжі і 1 - у Запорізькому районі. За весь час пандемії вилікувався 51 хворий. У даний момент з коронавірусом в регіоні госпіталізовано 59 хворих. Вперше інфекція зафіксована в області 25 березня.

Полтавська область - 236 інфікованих. У регіоні за добу зафіксовано 4 нових випадки зараження на коронавірус. У Кременчуці діагноз COVID-19 встановлено 10 річній дитині. За весь час пандемії одужали 16 мешканців регіону. Перші хворі виявлено в Полтаві 27 березня.

Миколаївська область - 171 інфікований. За добу в регіоні зафіксовано 6 нових випадки інфікування. Як повідомили в мерії Миколаєва, з пологового будинку виписали жінку, якій раніше встановлено діагноз COVID-19. Перші заражені зафіксовано в селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня.

Херсонська область - 146 інфікованих. За даними облдержадміністрації, заразилися коронавірусом за добу 3 мешканця з Каховського району, 3 з Скадовського району і 1 з Чаплинського району. За весь час пандемії в регіоні зафіксовано 2 летальні випадки і 62 одужання. Перші пацієнти з COVID-19 виявлено в Херсоні 25 березня.

Хмельницька область - 138 інфікованих. За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість інфікованих в області збільшилася на 4 за добу. Так повідомляється про 8 одужавших. За весь час пандемії вилікувалися 43 мешканця регіону. Перші випадки зараження в Хмельницьку виявлено 27 березня.

Сумська область - 131 інфікований. За 24 години захворів коронавірусом один мешканець регіону. Вперше хворі COVID-19 зареєстровано у Сумах 25 березня.

Донецька область - 89 інфікованих. За добу в області підтверджено 3 випадки зараження на коронавірус - 2 в Маріуполі, 1 в Костянтинівці. "Серед маріупольців з позитивним результатом на COVID-19 - дев'ятирічна дитина з родини раніше інфікованого, а також 63-річна пенсіонерка з кола контактних осіб по Обласній лікарні інтенсивного лікування. У Костянтинівці коронавірусну хворобу діагностували у 54-річної жінки, яка на початку травня повернулася з Росії та крім того, контактувала з особою, у якої також підтверджена наявність коронавірусу", - уточнює голова ОДА Павло Кириленко. За його даними, за весь час пандемії в регіоні 3 особи померли, 17 одужали, 69 продовжують лікування. Вперше коронавірус зафіксовано в регіоні 18 березня.

Чернігівська область - 68 інфікованих. МОЗ зафіксував 3 нових підтверджених випадки коронавирусу за добу. Перші інфіковані зафіксовано в області 26 березня.

Луганська область - 42 інфікованих. Ситуація із захворюваністю за добу не змінилася. Перші випадки зараження зареєстровано в області 25 березня.