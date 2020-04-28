Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 28 апреля

Коронавирус в Украине охватывает все регионы. За сутки заразились 392 человека, скончались от осложнений 11. На данный момент 110 больных находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. За все время пандемии в стране зарегистрированы 9009 случаев заболевания, 220 смертей и 864 выздоровления.

Количество зараженных в Черновицкой области и Киеве составляет треть всех инфицированных в Украине. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 28 апреля

Черновицкая область – 1375 инфицированных. По информации главы облгосадминистрации Сергея Осачука, за сутки заразились коронавирусом 35 жителей региона, госпитализированы с инфекцией 26 человек. По его словам, общая численность инфицированных в области составляет 1376 человек. Первый случай заражения в Украине был выявлен в этой области 3 марта.

Киев – 1220 инфицированных. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 32 заразившихся и одном летальном случае за сутки в столице. Всего от коронавируса в Киеве умерли 23 человека. Первые случаи инфицирования подтверждены в городе 16 марта.

Ивано-Франковская область – 761 инфицированный. За сутки в области заразились коронавирусом 30 жителей. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил об одном летальном случае в городе за выходные. Впервые инфицированные в регионе обнаружены 19 марта.

Тернопольская область – 612 инфицированных. Власти Почаева заявили о необходимости введения в районе чрезвычайной ситуации из-за массового заражения. На данный момент 110 жителей района болеют коронавирусом. По данным Минздрава, за сутки в области заразились 5 человек. Первые больные COVID-19 обнаружены на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 570 инфицированных. За сутки подтверждены 28 случаев заражения. Наибольшее количество больных в Киево-Святошинском районе - 204, и в Обуховском - 104. За все время пандемии выздоровели 57 жителей региона. Первые данные о зараженных в области зафиксированы 17 марта.

Ровенская область – 522 инфицированных. 16 жителей заразились за сутки в регионе. По словам председателя облгосадминистрации Виталия Коваля, новыми инфицированными оказались 3 человека в Дубровицком районе, 2 – в пгт Ракитное, 6 – в Ровенском районе, 1 – в Сарненском районе, 4 – в Ровно. Первые случаи заражения в регионе обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 398 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 10 жителей региона. Всего за время эпидемии зарегистрированы больные COVID-19 в г. Винница - 177, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 21, в Тростянецком районе - 16, Гайсинском районе - 13, в Погребищенском районе - 12, в Барском районе - 10, в Козятинском и Немировском районах - по 9, в Жмеринском районе - 8, в Литинском районе - 6, в Липовецком, Муровано-Куриловецкий, Тульчинском, Хмельницком и Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Оратовском, Тывровском, Томашпольском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Могилев-Подольском районах - по 2 и в г. Ладыжин - 1 случай. Впервые инфекция выявлена в области 25 марта.

Закарпатская область – 375 инфицированных. В Мукачево 16 сотрудников экстренной помощи заразились коронавирусом. Власти региона закрыли станцию на карантин. По информации Минздрава, количество новых больных COVID-19 в регионе увеличилось за сутки на 46 пациентов. Первые случаи заражения зафиксированы в области 26 марта.

Житомирская область – 351 инфицированный. Власти региона сообщили о 3 зараженных женщинах за сутки в Житомире, Черняхове и Олевске. На данный момент наибольшее количество больных зарегистрировано в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66 и в Бердичеве - 61. Первые инфицированные обнаружены в области 12 марта.

Львовская область – 358 инфицированных. За последние сутки в области обнаружены 10 новых больных коронавирусом. На данный момент, в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек. По данным Львовского городского совета, за все время эпидемии в стране 12 жителей региона умерли, 57 вылечились. Первые случаи болезни подтверждены во Львове 20 марта.

Кировоградская область – 337 инфицированных. В Кропивницком от коронавируса скончалась 70-летняя женщина. По данным облгосадминистрации, в регионе заразились за сутки 14 жителей, среди которых 2 медработника и 5-летняя девочка. Первые случаи болезни зафиксированы в области 29 марта.

Днепропетровская область – 310 инфицированных. В Днепре от коронавируса умер мужчина. "У нас второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось", - говорится в сообщении облгосадминистрации. За сутки в регионе подтверждены 16 новых случаев заражения: 7 зафиксировано в Кривом Роге, по 3 - в Днепре и Подгородном и по одному - в Пятихатском районе, Каменском и Покрове. Впервые зараженные в регионе были зарегистрированы 19 марта.

Черкасская область – 267 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки количество зараженных в регионе увеличилось на 10 жителей. Первые случаи инфицирования выявлены на Черкащине 22 марта.

Волынская область – 254 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 13 жителей региона. Первая информация об инфекции на Волыни появились 25 марта.

Одесская область – 240 инфицированных. В регионе заразились за сутки 20 человек. На данный момент из всех пациентов с диагнозом COVD-19 госпитализированы 20 больных, из них 4 – в тяжелом состоянии. Впервые заражение коронавирусом в области выявлено 24 марта.

Запорожская область – 204 инфицированных. По информации областного лабораторного центра Минздрава, за сутки заразились 22 жителя. Резко выросло количество инфицированных в общежитии в Александровском районе. Подтвержден коронавирус у 15 жильцов, из них 6 – дети. Источником заболевания стала женщина, которая с 13 апреля находилась на амбулаторном лечении. Среди всех зараженных в области коронавирус обнаружен у 32 медицинских работников и 25 детей. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Запорожье 25 марта.

Харьковская область – 196 инфицированных. Подробности вспышки болезни в областной психиатрической больнице, где заразились сразу 11 человек, сообщил глава области Алексей Кучер. "Эпидемиологическое исследование еще идет, но уже можно предположить, что болезнь была занесена санитаркой, которая там работала. Она живет в другом населенном пункте и на данный момент находится там на самоизоляции. Само село Стрелечье, где расположена больница, закрыто. Установлены блокпосты, никто не может проехать или выехать оттуда, за исключением медработников и местных жителей", - проинформировал Кучер. По данным Минздрава, в регионе за сутки заболели коронавирусом 49 жителей. Первая информация о зараженных в области появилась 28 марта.

Полтавская область – 173 инфицированных. Минздрав сообщил об 1 жителе региона заразившемся за сутки. Первые случаи коронавируса в Полтаве зарегистрированы 27 марта.

Николаевская область – 115 инфицированных. По данным Минздрава, в регионе за сутки заразились 4 человека. Первые случаи заболевания обнаружены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Сумская область – 95 инфицированных. Ситуация с заболеваемостью в области за сутки не изменилась. Как сообщили в Минздраве, в регионе 48 больных с диагнозом COVID-19 уже вылечились. Первые зараженные в Сумах зарегистрированы 25 марта.

Херсонская область – 88 инфицированных. В регионе количество зараженных выросло на 1 человека. Первый случай заболевания выявлен в области 25 марта.

Хмельницкая область – 72 инфицированных. За сутки 2 человека заболели коронавирусом в области. Впервые инфицированные в регионе зафиксированы 27 марта.

Донецкая область – 52 инфицированных. Минздрав сообщил о 23 новых подтвержденных случаях коронавируса в области. В Мариуполе болеют 34 человека, Бахмуте — пять, в городах Дружковка, Славянск, Константиновка и в Никольском районе — по два человека, в городах Белозерское, Мирноград, Николаевка, Покровск и Мангушский район — по одному человеку. Впервые заражения коронавирусом в области выявлены 18 марта.

Черниговская область – 35 инфицированных. Власти региона признали очагами вспышки коронавируса три населенных пункта - Прилуки, Журавку и Варву. По информации главы облгосадминистрации Андрея Прокопенко, в Варвинском районе 11 подтвержденных больных, из них 3 непосредственно из Варвы, 8 из села Журавка. По информации Минздрава, за сутки количество больных COVID-19 в регионе увеличилось на 3 пациентов. Первые данные о зараженных публиковались в области 26 марта.

Луганская область – 29 инфицированных. За сутки количество зараженных в регионе не изменилось. Первые случаи болезни подтверждены в области 25 марта.