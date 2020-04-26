Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 26 апреля

Коронавирус в Украине продолжает распространяться. Так по состоянию на 26 апреля в стране насчитывается 8125 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За последние сутки получено 478 сообщений о новых больных. Количество умерших от осложнений инфекции возросло до 201 человека. Также растет число выздоровевших – на сегодняшний день их насчитывается 782 человека. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава – в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 26 апреля

Черновицкая область - 1308 инфицированных. По информации ОГА, по состоянию на сегодня в области число больных превысило 1300 человек. Также сообщается о том, что в Черновицкой городской больнице умер 72-летний мужчина с подтвержденным диагнозом. Первый случай COVID-19 в регионе и в Украине был подтвержден 3 марта.

Киев - 1159 инфицированных. По информации мэрии, в столице за сутки зафиксировано 37 новых инфицированных коронавирусом, четверо из которых – медработники. Также сообщается об одном летальном случае. Впервые коронавирус был обнаружен в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область - 700 инфицированных. По сообщению ОГА, на сегодня в области насчитывается 700 заболевших, наибольшее число из которых – в Ивано-Франковске, Калушском и Надворнянском районах. Первый случай инфицирования коронавирусом в области датируется 19 марта.

Тернопольская область - 565 инфицированных. За последние сутки в области подтверждены 33 новых случая заражения. Также сообщается о суициде: В городской больнице мужчина на обсервации в свел счеты с жизнью из-за коронавируса. Без отца остались четверо детей. Первое инфицирование COVID-19 в области было подтверждено 20 марта.

Киевская область - 519 инфицированных. В общежитиях области подтверждены два новых случая инфицирования. В Гостомеле госпитализирован мужчина, а в селе Петропавловское женщина медик находится на самоизоляции. Первое подтверждение инфекции было получено 17 марта.

Ровненская область - 483 инфицированных. По состоянию на сегодня число подтвержденных случаев COVID-19 в области превысило полтысячи. За истекшие сутки инфекцию обнаружили у 13 жителей Ровенского района и 11 жителей Ровно, о чем информирует ОГА. Первые случаи заражения в регионе были подтверждены 27 марта.

Винницкая область - 377 инфицированных. В Виннице коронавирусом заразились четыре работника концерна "Укроборонпром", по информации пресс-службы госконцерна. Они находятся на самоизоляции дома. Первые случаи заражения в регионе были подтверждены 27 марта.

Житомирская область - 337 инфицированных. На сегодня коронавирус в регионе подтвердили у еще 28 человек, среди которых несколько детей. Первое подтверждение COVID-19 в регионе было зафиксировано 12 марта.

Львовская область - 317 инфицированных. По сообщению областного лабораторного центра МОЗ Украины, за последние сутки обнаружено 19 новых заболевших: во Львове, Червонограде, Жовковском и Стрыйском районах. Первое заражение в регионе подтверждено 20 марта.

Кировоградская область - 306 инфицированных. По сообщению ОГА, на сегодня в регионе зафиксировано 23 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе 19 – в селе Кропивницком. Первое подтверждение коронавируса в области датируется 29 марта.

Закарпатская область - 286 инфицированных. В Иршавской районной больнице среди заболевших COVID-19 – пятеро медработников. Всего же в районе на сегодня насчитывается 12 больных. Впервые инфицирование на Закарпатье подтвердилось 26 марта.

Черкасская область - 249 инфицированных. Как сообщает глава ОГА, на сегодня подтверждено 249 случаев заражения. Лидируют по количеству больных Черкассы – 77 человек, Каменецкий район – 60 человек, Уманский район – 19 человек. Первый случай заражения в области зафиксирован 22 марта.

Днепропетровская область - 240 инфицированных. За истекшие сутки на территории области было зафиксировано более полусотни новых случаев инфицирования, по сообщению облсовета. Таким образом, общее число заболевших составляет 294 человека. Первый случай заражения в регионе был получен 19 марта.

Волынская область - 212 инфицированных. В Волынской областной клинической больнице в отделении гематологии COVID-19 заразились пятеро пациентов и шесть медиков, о чем рассказал заведующий медучреждением. Впервые коронавирус подтвердился в области 25 марта.

Одесская область - 183 инфицированных. По сообщению ОГА, Подольск по числу больных на сегодня обогнал Одессу. За день здесь зафиксировано 10 новых случаев заражения, а всего в городе насчитывается крупнейшая в регионе вспышка – 56 человек. Первый больной с COVID-19 на Одесщине был обнаружен 24 марта.

Запорожская область - 171 инфицированный. В запорожском общежитии обнаружен очаг заражения – 11 заболевших COVID-19. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 25 марта.

Полтавская область - 169 инфицированных. Как сообщает ОГА, за последние сутки в регионе обнаружено восемь новых заражений COVID-19. Всего в числе болеющих на сегодня насчитывается почти полсотни медиков. Впервые коронавирус в области был найден 27 марта.

Харьковская область - 125 инфицированных. По сообщению местной ОГА, в области за сутки зафиксированы семь новых случаев COVID-19 у жителей Харькова, Изюмского, Дергачевского и Змиевского районов. Первый факт коронавируса в регионе был подтвержден 28 марта.

Николаевская область - 103 инфицированных. По информации облгосадминистрации, на сегодня в области насчитывается 111 заболевших COVID-19, среди которых 31 медик. Также зафиксирована вторая смерть от коронавирусной инфекции. Скончался 73-летний житель Доманевского района. Впервые COVID-19 был подтвержден 11 апреля.

Сумская область - 94 инфицированных. По данным Центра общественного здоровья, сегодня в области зафиксировано 94 случая заболевания коронавирус, в том числе за истекшие сутки появились четыре новых случая заражения. Также сообщается о 47 выздоровевших. Первый случай инфицирования в области подтвердился 25 марта.

Херсонская область - 79 инфицированных. По информации ОГА, за последний день в области заболело еще две женщины: это 26-летняя медик из Олешек и 29-летняя жительница Больших Копаней. Первый случай заражения в области был подтвержден 25 марта.

Хмельницкая область - 66 инфицированных. По информации местной ОГА, на сегодня в области зарегистрировано 72 подтвержденных случая коронавируса. Из них 16 человек выздоровели, а 5 летальных исходов. Новые случаи сегодня появились в городе Нетешине, Чемеровецком и Красиловском районах. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 27 марта.

Луганская область - 28 инфицированных. Луганск закрыт на въезд и выезд, а также ограничено передвижение по городу. Первое инфицирование COVID-19 в области официально было подтверждено 25 марта.

Донецкая область - 27 инфицированных. По информации местного горсовета, в Мариуполе лечится 9 пациентов с COVID-19, а четверо – с подозрением на коронавирус. Всего в городе 15 официальных случаев заражения коронавирусом, из которых 6 выздоровевших, а 9 продолжают лечиться. Первый случай коронавируса был подтвержден 18 марта.

Черниговская область - 22 инфицированных. По сообщению ОГА, за сегодняшний день на Черниговщине подтвердились еще 13 случаев заражения коронавирусом. в том числе – у троих медиков. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 на сегодня составляет 35 человек. Первое подтверждение коронавируса в регионе было отмечено 26 марта.