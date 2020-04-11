Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 11 апреля

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Распространение коронавируса в Украине по регионам

Скорость распространения коронавируса в Украине удвоилась. За последние сутки количество заболевших выросло до 2203 человек. Минздрав сообщил о новых 311 подтвержденных случаях болезни. За все время пандемии в стране умерли 69 украинцев, выздоровели 61.

Наибольшее число зараженных фиксируется в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 11 апреля

Киев - 348 инфицированных (5 летальных). В столице за сутки зафиксировано 38 новых случаев заболевания. По данным Минздрава, болеют в Киеве коронавирусом 348 человек. Столичный мэр Виталий Кличко заявил о принудительном карантине в очагах заболевания. Первый случай инфекции был зафиксирован 16 марта.

Черновицкая область - 366 инфицированных (7 летальных). Первый украинец зараженный COVID-19 обнаружен в области 3 марта. За последние 24 часа выявлены новые 64 инфицированных. Среди зарегистрированных больных 51 медик. В Новоселицкой центральной районной больнице умер 81-летний мужчина с подозрением на коронавирус. У пациента была двусторонняя пневмония и сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. В регионе зафиксировано 11 летальных случаев, в 9 из них подтвердилось наличие коронавируса, у еще одного анализ не выявил инфекции. Результаты по одной оставшейся смерти пока неизвестны.

Ивано-Франковская область - 254 инфицированных (9 летальных). В области фиксируется постоянный рост количества заболевших. За сутки их число увеличилось на 34 пациента. По последним данным в регионе вылечились 45 зараженных. Первый заболевший в Ивано-Франковске был обнаружен 19 марта.

Тернопольская область - 196 инфицированных (3 летальных). Власти региона сообщили о выздоровлении первого больного, у которого обнаружили коронавирус 19 марта. 26-летний мужчина имел сопутствующую патологию сердечную недостаточность. За последние сутки заразились коронавирусом в области 27 человек.

Киевская область - 140 инфицированных (5 летальных). За последние 24 часа в области зафиксированы 7 новых случая коронавируса. На данный момент наибольшее количество больных в Киево-Святошинском районе – 41. У 583 жителей региона проверяется подозрение на коронавирус. Первые инфицированные были выявлены в регионе 17 марта.

Винницкая область - 119 инфицированных. По информации властей, за последние сутки выздоровела от коронавируса 73-летняя женщина с тяжелой патологией. Кроме инфекции пенсионерка перенесла острый инфаркт и двустороннюю пневмонию. Всего количество выздоровевших в регионе составило 6 человек. За сутки заразились 17 больных, один из которых военнослужащий. Информация о первом инфицировании в регионе появилась 25 марта.

Черкасская область - 86 инфицированных (1 летальный). Власти сообщили о 6 новых случаях заражения. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден в Черкассах - 20 случаев, в Каменце - 31, в Умане - 12, в Городищенском - 6 в Шполянском и Маньковском районах по четыре, в г. Смела - три, в Смелянском районе и в г. Лысянка по два случая заражения, в Каневе и Черкасском районе по одному. Первое инфицирование на Черкащине было зафиксировано 22 марта.

Ровенская область - 85 инфицированных (5 летальных). По информации Минздрава, за сутки в регионе заразились коронавирусом 21 человек. Первые 9 инфицированных зарегистрированы 27 марта в Сарненском районе.

Кировоградская область - 82 инфицированных (4 летальных). Ситуация за сутки в регионе не изменилась. 50 заболевших находятся в больнице, в реанимации - 7. Среди инфицированных - 28 медиков и 1 работница аптеки. Первое заражение зафиксировано в регионе 29 марта.

Львовская область – 82 инфицированных (3 летальных). По данным Минздрава, в области зафиксировано увеличение количества больных на 21 человека. Среди зараженных в тяжелом состоянии находятся 11 больных. Первые случаи заражения выявлены во Львове 20 марта.

Сумская область - 63 инфицированных (3 летальных). За сутки заболели в регионе 7 человек, среди них 12-летняя девочка из Шостки. По данным Минздрава, в регионе зафиксированы 63 случая COVID-19, из них 7 инфицированных живут в Шостке. Первый случай заражения в Сумах зарегистрирован 25 марта.

Закарпатская область – 56 инфицированных (4 летальных). За сутки в регионе выявлены 5 новых случая заболевания. Как сообщили в облгосадминистрации, в регионе зафиксирован еще один четвертый летальный случай. От коронавируса умер врач. Первое заражение в регионе были подтверждены 26 марта.

Днепропетровская область – 55 инфицированных. По данным Минздрава, в регионе выявлены 7 новых случая заболевания за сутки. Двое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Первое заражение в регионе зафиксировано 19 марта.

Запорожская область – 54 инфицированных. Рост количества зараженных в области за последние сутки составил 7 пациентов. Первые 5 инфицированных были зарегистрированы в регионе 25 марта.

Одесская область – 46 инфицированных. За сутки количество инфицированных увеличилось на 3 случая болезни. В тяжелом состоянии в больнице находятся 3 зараженных. Первый диагноз COVID-19 был поставлен пациенту 24 марта.

Волынская область - 41 инфицированных (2 летальных). Новые заражения подтвердились у 3 пациентов. Первые больные коронавирусом были обнаружены 25 марта.

Житомирская область - 41 инфицированный (3 летальных). Количество больных коронавирусом увеличилось за сутки на 10 человек. Первый заболевший был выявлен в регионе 12 марта.

Херсонская область – 27 инфицированных (1 летальный). По последним данным коронавирус выявлен у 12 медицинских работников. Большой процент заболевших врачей объяснил руководитель местного штаба по борьбе с коронавирусом Юрий Ромаскевич. По его словам, большинство людей осознанно или нет, имея признаки заболевания коронавирусом, шли к врачам и не предупреждали их об этом. За последние сутки в регионе заболели 9 человек. Первый зараженный зарегистрирован в области 25 марта.

Полтавская область – 20 инфицированных. За в регионе зафиксировано 1 новый случай COVID-19. Первые инфицированные на Полтавщине появились 27 марта.

Хмельницкая область - 16 инфицированных (1 летальный). По информации властей региона, скончалась работница районной больницы. Это первая смерть в области. Также сообщается о выздоровлении двух инфицированных. Первый случай заражения зафиксирован в Хмельницке 27 марта.

Донецкая область - 11 инфицированных (1 летальный). За сутки новых инфицированных не зафиксировано. Первый случай диагноза COVID-19 был подтвержден 18 марта. На оккупированной территории - 13 зараженных, один из которых ребенок.

Черниговская область - 9 инфицированных (1 летальный). Новых заражений в области не выявлено. Впервые заболевшие в регионе установлены 26 марта.

Харьковская область – 6 инфицированных. За сутки выявлен новый зараженный. На данный момент в регионе подтверждены 6 случаев болезни, госпитализированы трое человек, один из них находится в реанимации. Кроме того, коронавирус подозревается у 9 медицинских работников. Первый случай заболевания выявлен 28 марта.

Луганская область - 3 инфицированных. По данным Минздрава, новых инфицированных не зафиксировано за сутки. Информация о первых больных в регионе появилась 25 марта. На оккупированной территории диагноз COVID-19 поставлен 7 пациентам.

Николаевская область – инфицированных нет. По информации Минздрава, в области проводится очень малое количество тестирований и есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы. На совещании президент Владимир Зеленский заявил: "Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть больными COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим". Медработники во время отбора биологических материалов у больных для проверки на заражение коронавирусом использовали некачественные пробирки и вещества, в которых хранятся анализы, уточнили в СБУ региона.